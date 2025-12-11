जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाराबंकी में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत होने के सूचना मिलने के बाद उनके जनाजे में आजमगढ़ से आए जावेद के दोस्त सब्बू‌ 55 वर्ष जो मिट्टी देने के लिए लोहता रहीमपुर आये थे कब्रिस्तान में उसको हार्ट अटैक आ गया। उनको आनन -फानन में लेकर अस्पताल गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लोहता के रहीमपुर कस्बा के अशरफ जावेद दीवान के पत्नी गुलिस्ता चांदनी, पुत्री इसमा, समरीन, इलमा, एवं पुत्र बालक जियान मृत का शव गुरुवार को दोपहर धन्नीपुर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। पांचों शव को मिट्टी देने के लिए रिश्‍तेदारों नातेदारों का सैलाब सुबह से ही घर के लोग बैठे थे। दोपहर में जैसे ही पांच शवों का जनाजा निकला हजारों लोग पिछे पिछे चल दिए। धन्नीपुर के कब्रिस्तान में पहले जनाजा के सामने खुले मैदान में हजारों लोग रुधे कंठ नमाज पढा।

उसके बाद कब्र में लोग मिट्टी दिए। मालूम हो कि अशरफ जावेद आजमगढ़ के अतरौला थाने पर हेड कांस्टेबल है। बुधवार को उनका साला परिवार को वैगनआर गाड़ी में बैठाकर लखनऊ जा रहा था। बाराबंकी में एक ढाबे पर रुककर नाश्‍ता भी किये।