दो माह बीतने के बाद भी मंडलीय कार्यालय में अब तक एडी और जेडी की नियुक्ति नहीं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंडल में स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण पद रिक्त होन से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की कगार पर हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में अपर निदेशक (एडी) और संयुक्त निदेशक (जेडी) के पद दो माह से रिक्त हैं, जिसके चलते प्रशासनिक कार्यों में लेटलतीफी की स्थिति बनी हुई है।

हालांकि जिला महिला अस्पताल कबीरचौर की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. नीना वर्मा को कार्यभार अपर निदेशक का दिया गया है, लेकिन एक साथ दो बढ़े कार्यालय को देखना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि जिलों में निरीक्षण-परीक्षण बंद हो गए हैं।

जालौन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. नरेंद्र देव शर्मा को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने आठ अगस्त को सात डाक्टरों को पदोन्नत कर फेरबदल किया गया था, लेकिन डा. शर्मा के अभी न आने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है, जबकि सभी को निर्देशित किया गया था कि स्वत: कार्यमुक्त होकर अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर अपने प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराएं, लेकिन 10 अक्टूबर तक डा. शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया है।