    ज्ञानवापी प्रकरण : तालाब में ताले का कपड़ा बदलने के प्रार्थना पत्र अगली सुनवाई 20 नवंबर को

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में तालाब में लगे ताले पर कपड़े बदलने के प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने इस मामले में अगली तारीख दी है। यह प्रार्थना पत्र तालाब में लगे ताले पर कपड़े बदलने की अनुमति के लिए दायर किया गया था।

    सोमवार को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए जिला जज ने दस नवंबर की तिथि नियत की थी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित तालाब के सीलबंद ताला पर लगे कपड़े को बदलने को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। सोमवार को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए जिला जज ने दस नवंबर की तिथि नियत की थी।

    सुनवाई के दौरान पक्षकारों की बातों को सुनने के पश्चात् जिला जज ने ज्ञानवापी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का पक्षकारों को आदेश दिया है। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

    सीलबंद ताला पर लगे कपड़े के जर्जर होने पर उसे बदलने की इजाजत देने की अपील करते जिला प्रशासन की ओर से शासन के विशेष वकील राजेश मिश्र ने आठ अगस्त को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र पर अदालत में कई तिथियों पर सुनवाई चली।

    अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद व उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं देने की अदालत से अपील की। सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने आदेश के लिए दस नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी थी।