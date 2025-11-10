ज्ञानवापी प्रकरण : तालाब में ताले का कपड़ा बदलने के प्रार्थना पत्र अगली सुनवाई 20 नवंबर को

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित तालाब के सीलबंद ताला पर लगे कपड़े को बदलने को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। सोमवार को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए जिला जज ने दस नवंबर की तिथि नियत की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुनवाई के दौरान पक्षकारों की बातों को सुनने के पश्चात् जिला जज ने ज्ञानवापी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का पक्षकारों को आदेश दिया है। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

सीलबंद ताला पर लगे कपड़े के जर्जर होने पर उसे बदलने की इजाजत देने की अपील करते जिला प्रशासन की ओर से शासन के विशेष वकील राजेश मिश्र ने आठ अगस्त को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र पर अदालत में कई तिथियों पर सुनवाई चली।