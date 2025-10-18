काशी में स्वर्ण अन्नपूर्णा मंदिर खुला, पांच दिन दर्शन का मिलेगा सौभाग्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। धनतेरस के पावन अवसर पर काशी में देवी स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार, माता के स्वर्ण स्वरूप के ये दुर्लभ दर्शन वर्ष में केवल चार दिनों के लिए (धनतेरस से अन्नकूट तक) होते हैं। हालांकि, इस बार विशेष योग बन रहा है, जिसके चलते अमावस्या तिथि का दो दिन होना तय है, इसलिए भक्तों को अब लगातार पाँच दिनों तक स्वर्ण अन्नपूर्णा माता के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनतेरस पर अन्नपूर्णा दरबार में उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन व प्रशासन तैयारियों में जोर-शोर से जुटा है। प्रथम तल पर विराजित स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन और उनके अनुग्रह रूपी खजाना को पाने के लिए जहां अस्थायी सीढ़ी शुक्रवार को लगा दी गई, वहीं सड़क पर स्टील की बैरिकेडिंग की गई है।

मंदिर फूलों व विद्युत झालरों से सजाया गया है। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा का दरबार आम भक्तों के लिए धनतेरस से खुल जाएगा। मंदिर में लाखों भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध व्यवस्थित ढंग से मंदिर में प्रवेश कराने के लिए स्टील की बैरिकेडिंग की गई है।