    वाराणसी में कैमरों की निगरानी में होंगे स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शनार्थी

    By Pramod Kumar Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:09 AM (IST)

    वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में इस वर्ष स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन पांच दिन होंगे, क्योंकि अमावस्या दो दिन है। धनतेरस, 18 अक्टूबर को कपाट खुलेंगे और 22 अक्टूबर तक दर्शन होंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीसीपी काशी जोन और एसीपी मंदिर पहुंचे। महंत स्वामी शंकर पुरी महाराज से श्रद्धालुओं के आवागमन और दर्शन व्यवस्था पर चर्चा की गई। कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीप ज्योति पर्व पर इस वर्ष अन्नपूर्णा मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन पांच दिन होंगे। अमावस्या दो दिन दिन होने से यह योग बन रहा है। मंदिर के पट 18 अक्टूबर को धनतेरस पर खुलेंगे और 22 अक्टूबर तक दर्शन होंगे। इसकी तैयारियां परखने के लिए एडीसीपी
    काशी जोन टी सरवनन व दशाश्वमेध एसीपी मंदिर पहुंचे। महंत स्वामी शंकर पुरी महाराज से मुलाकात कर श्रद्धालुओं के आवागमन और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। तय किया गया कि कैमरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कंट्रोल रूम से निरंतर निगरानी होती रहेगी। तत्काल कार्रवाई के लिए सुरक्षा बल वाकीटाकी के साथ मौजूद होगा।

