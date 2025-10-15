वाराणसी में कैमरों की निगरानी में होंगे स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शनार्थी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीप ज्योति पर्व पर इस वर्ष अन्नपूर्णा मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन पांच दिन होंगे। अमावस्या दो दिन दिन होने से यह योग बन रहा है। मंदिर के पट 18 अक्टूबर को धनतेरस पर खुलेंगे और 22 अक्टूबर तक दर्शन होंगे। इसकी तैयारियां परखने के लिए एडीसीपी

काशी जोन टी सरवनन व दशाश्वमेध एसीपी मंदिर पहुंचे। महंत स्वामी शंकर पुरी महाराज से मुलाकात कर श्रद्धालुओं के आवागमन और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। तय किया गया कि कैमरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कंट्रोल रूम से निरंतर निगरानी होती रहेगी। तत्काल कार्रवाई के लिए सुरक्षा बल वाकीटाकी के साथ मौजूद होगा।