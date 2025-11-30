जागरण संवाददाता, वाराणासी। उपेन्द्रनगर (दुर्गाकुंड) निवासी अनुराग कुशवाहा ने कूटरचित कागजात के माध्यम से पणजी (गोवा) स्थित जमीन के सौदे के लिए पांच लोगों के खिलाफ 16 करोड़ 62 लाख 49 हजार की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने अमित कुमार सिन्हा (देहरादून), विटोरियो जोस (पणजी, गोवा), प्रजय सिनेधकर, अमित कुमार सिंह और सीए प्रमोद पटेल (पता अज्ञात) पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मिलकर उक्त जमीन का फर्जी सौदा किया। अनुराग ने बताया कि जब वह उक्त जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तो वहां की असली मालिक एक महिला ने अपना मालिकाना हक दर्शाया। इस स्थिति में अनुराग ने जब पैसे की मांग की, तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया।

इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। अनुराग ने कहा कि उन्होंने इस धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है ताकि अन्य लोग भी इस तरह के धोखाधड़ी से बच सकें।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला जमीन के फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी का है, जो कि एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में आमतौर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने में समय लगता है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं और जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार करेंगे।