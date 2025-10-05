यूपी में पिछले 24 घंटे में इतना बढ़ गया गंगा का जलस्तर, चहुंओर हो रही भारी बारिश
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में 16 सेंटीमीटर की बढ़ोत्तरी हुई जिससे प्रशासन अलर्ट पर है। जलस्तर बढ़ने की गति दिन में अधिक और रात में कम रही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार होते पूरे प्रदेश के गंगा के मैदानी भागों तथा सहायक नदियों के क्षेत्रों में चहुंओर भारी वर्षा होने से एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 16 सेमी की वृद्धि हुई है।
दिन में जलस्तर दो सेमी प्रति घंटा की दर से वृद्धि दर्ज की गई जबकि रात्रि में यह आधा सेमी प्रति घंटा हो गई थी। गुरुवार को 64.68 पर रहा जलस्तर शुक्रवार को 64.84 मीटर पर आ गया था तथा इसमें दो सेमी प्रति घंटा की वृद्धि आरंभ हो गई थी। रात 10 बजे यह 64.88 मीटर पर पहुंच गई थी, इसके बाद इसमें आधा सेमी प्रति घंटा की वृद्धि दर्ज की गई।
