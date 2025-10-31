गंगा सफाई अभियान: 2014 में PM मोदी ने फावड़ा चलाकर दिखाई राह, लेकिन अफसरशाही हुई बेराह

गंगा में वापस सिल्ट डालना कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा ही होता आया है और फिर सिल्ट भी तो गंगा की ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप बता रहे हैं कि इससे नुकसान होगा तो फिर यह तकनीकी मामला है। इसे नगर निगम को देखना चाहिए लेकिन वह भी क्या करे। निगम भी खनन विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के नियमों से बंधे हैं। हम लोग तो समिति के सदस्य मात्र हैं, चेयरपर्सन तो डीएम साहब हैं। वह कुछ बताएंगे या नमामि गंगे के एसडीएम बताएंगे। वैसे अब मैं चंदौली में हूं, आप वाराणसी की डीपीओ से ऐश्वर्या मिश्र से बात कर लीजिए।

-दर्शन निषाद, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे।

आपकी बात तो सही है, लेकिन नगर निगम ऐसा कर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी यह देखने का काम सिंचाई विभाग का है, क्योंकि गंगा की देखरेख उन्हीं के जिम्मे है।

-रोहित सिंह़, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी

वाकई यह गंभीर मामला है और मेरा मानना है कि गंगा क्या किसी भी नदी में इस तरह सिल्ट या कोई अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। सभी नदियों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गंगा की देखरेख है तो हमारे विभाग के जिम्मे, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण अब जिला गंगा संरक्षण समिति के पास है। आपको समिति के डीपीओ से बात करनी चाहिए।’

-हरेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, बंधी खंड, सिंचाई विभाग