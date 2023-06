Varanasi: G 20 अध्यक्षता के लिए काशी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशकंर, दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर किया नाश्ता

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 11 से 13 जून तक होने वाली जी- 20 बैठक की अध्यक्षता के लिए काशी के दौरे पर हैं। रविवार को जयशंकर ने दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता के आवास पर नाश्ता किया।

विदेश मंत्री ने दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर नाश्ता करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा-

बूथ अध्यक्ष सुजाता कुमारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया-

चार दिवसीय काशी यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री ने कहा कि जी 20 की काशी में बैठक होना गौरव की बात है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बाबा की नगरी में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar says "...The breakfast was delicious. From today onwards we are having G20 programs in Varanasi; there will be discussions on food security, grains, fertilisers & millet..." https://t.co/FTmJca1yak pic.twitter.com/6OhzjADtzi— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2023