दोस्त की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी पिस्टल, विवाद हुआ तो फ्रैंड को ही मार दी गोली
दोस्त की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी गई पिस्टल से बीटेक छात्रों ने गलती से अपने ही साथी को गोली मार दी। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दो आरोपित छात्रों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया।
जागरण संवाददाता वाराणसी। दोस्त की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी गई पिस्टल से बीटेक छात्रों ने अपने ही साथी को गोली मार दी। उसे इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती भी कराया। पुलिस को इसकी भनक लगते ही दो आरोपितों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया।
चंदौली के रामगढ़ का रहने वाला आकाश यादव लखनऊ स्थित इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रहा है। रविवार को उसके बहन की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए उसके दोस्त लखनऊ से ट्रेन में सवार होकर शिवपुर स्टेशन पहुंचे। उन्हें घर ले जाने के लिए आकाश स्कार्पियो लेकर पहुंचा। उसमें सवार कुशीनगर के राजपुर बगहा निवासी सोनू सिंह को रास्ते में गोली लग गई। इससे दोस्तों में अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस को लगी भनक
आकाश व बस्ती जिले रहने वाले अखिल पांडेय उसे लेकर मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में इलाज कराने पहुंचे। इसकी भनक रोडवेज पुलिस चौकी को लग गई। उसकी सूचना पर सारनाथ पुलिस ने हसनपुर–सिंहपुर अंडरपास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आकाश यादव ने बताया कि बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करने के लिए गाजीपुर के मयंक यादव से 25 हजार रुपये में पिस्टल खरीदा था।
कार में इसे लेकर दोस्तों को लेने पहुंचा था। भोर में तीन बजे लौटते समय हसनपुर–सिंहपुर अंडरपास के पास मामूली विवाद में सोनू सिंह को गोली मार दी। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नसिंहपुर हसनपुर गांव के पास फेंकी गई कपड़े में देशी पिस्टल बरामद किया। घटना में फरार दो आरोपितों की तलाश कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।