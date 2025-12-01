दोस्त की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी पिस्टल, विवाद हुआ तो फ्रैंड को ही मार दी गोली

जागरण संवाददाता वाराणसी। दोस्त की बहन की शादी में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी गई पिस्टल से बीटेक छात्रों ने अपने ही साथी को गोली मार दी। उसे इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती भी कराया। पुलिस को इसकी भनक लगते ही दो आरोपितों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया।

चंदौली के रामगढ़ का रहने वाला आकाश यादव लखनऊ स्थित इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रहा है। रविवार को उसके बहन की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए उसके दोस्त लखनऊ से ट्रेन में सवार होकर शिवपुर स्टेशन पहुंचे। उन्हें घर ले जाने के लिए आकाश स्कार्पियो लेकर पहुंचा। उसमें सवार कुशीनगर के राजपुर बगहा निवासी सोनू सिंह को रास्ते में गोली लग गई। इससे दोस्तों में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस को लगी भनक आकाश व बस्ती जिले रहने वाले अखिल पांडेय उसे लेकर मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में इलाज कराने पहुंचे। इसकी भनक रोडवेज पुलिस चौकी को लग गई। उसकी सूचना पर सारनाथ पुलिस ने हसनपुर–सिंहपुर अंडरपास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आकाश यादव ने बताया कि बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करने के लिए गाजीपुर के मयंक यादव से 25 हजार रुपये में पिस्टल खरीदा था।