Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बनारस के दृष्टिबाधित छात्र अब सीखेंगे फ्रेंच भाषा, फ्रांस से आकर न‍ित‍िन संवार रहे भव‍िष्‍य

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    वाराणसी में, नितिन श्रीवास्तव ने बीएचयू के अंग्रेजी विभाग के सहयोग से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में फ्रेंच भाषा की पुस्तकें दान कीं। उन्होंने टी-20 महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भी इन पुस्तकों का वितरण किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने छात्रों के लिए मुफ्त फ्रेंच कक्षाएं शुरू करने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने का भी संकल्प लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं और इनका उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों को फ्रेंच भाषा सिखाना है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के अंग्रेजी विभाग में एक अनोखी पहल के तहत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय वाराणसी के लिए नितिन श्रीवास्तव ने अंग्रेजी से फ्रेंच पुस्तकें दान की हैं। यह पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं और इनका उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों को फ्रेंच भाषा सिखाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पहल के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्रों को फ्रेंच भाषा सीखने का एक नया अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे अपने भविष्य को और भी उज्ज्वल बना सकेंगे। नितिन श्रीवास्तव का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और यह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा कि वे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें।

    इसके अतिरिक्त, नितिन श्रीवास्तव ने दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में आयोजित टी-20 महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और श्रीलंका की टीमों को इन ब्रेल पुस्तकों का वितरण किया। उनका यह प्रयास न केवल दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें खेल के प्रति भी प्रेरित करेगा।

    नितिन श्रीवास्तव ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए फ्रेंच भाषा की निशुल्क कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की है। ये कक्षाएं शनिवार और रविवार को एक घंटे के लिए आयोजित की जाएंगी और यह कक्षाएं शुरुआत से शुरू होंगी। कक्षाएं एक साल तक चलेंगी और सभी छात्रों के लिए खुली रहेंगी। इस पहल से छात्रों को न केवल भाषा की शिक्षा मिलेगी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।

    हर साल की तरह, इस वर्ष भी नितिन श्रीवास्तव ने सड़कों पर सोने वाले लोगों और रिक्शा चालकों को कंबल वितरित किए। उनका यह प्रयास जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उन्हें सर्दी से बचाने में सहायक होगा। इस कार्य में बाबूराम लाल मेमोरियल ट्रस्ट का सहयोग प्राप्त हुआ है। वितरण कार्यक्रम में रमेश श्रीवास्तव, शिवम पांडेय और रवि सोनकर का विशेष सहयोग रहा।

    नितिन श्रीवास्तव की इस पहल की सराहना करते हुए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय वाराणसी के प्रिंसिपल ने कहा, "नितिन श्रीवास्तव का यह प्रयास दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक बड़ा सहयोग है। हमें उम्मीद है कि उनकी यह पहल अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी।"