पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी (बड़ागांव)। थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त व्यक्ति से तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले को गंभीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस बाबत बड़ागांव पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त को शनिवार को दिये गये प्रार्थना पत्र में निहालापुर गांव निवासी बाबाकृष्ण प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कुछ माह पूर्व पश्चिमपुर गांव निवासी निवासी हीरामनी देवी और उनके पुत्र रवि कुमार ने उन्हें अपनी भूमि गाटा संख्या 66 मौजा चुरापट्टी अठगावा तहसील पिंडरा का हिस्सा बेचने की बात कही थी। जिसके लिये उन्हें कुल तीन लाख रुपये दिया। जिसमें एक लाख रुपये का चेक हीरामनी के नाम तथा शेष राशि नकद रवि कुमार को दी गई।