पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उस पर नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लेने और बाद में वादा तोड़ने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाल के दिनों में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, इसलिए पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी (बड़ागांव)। थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त व्यक्ति से तीन लाख रुपये ठगने और हत्या की धमकी देने के मामले को गंभीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस बाबत बड़ागांव पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त को शनिवार को दिये गये प्रार्थना पत्र में निहालापुर गांव निवासी बाबाकृष्ण प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कुछ माह पूर्व पश्चिमपुर गांव निवासी निवासी हीरामनी देवी और उनके पुत्र रवि कुमार ने उन्हें अपनी भूमि गाटा संख्या 66 मौजा चुरापट्टी अठगावा तहसील पिंडरा का हिस्सा बेचने की बात कही थी। जिसके लिये उन्हें कुल तीन लाख रुपये दिया। जिसमें एक लाख रुपये का चेक हीरामनी के नाम तथा शेष राशि नकद रवि कुमार को दी गई।
पीड़ित के अनुसार भूमि का बैनामा कराने की बात पर दोनों आरोपी मुकर गये और रुपये वापस करने से इंकार कर दिया और धमकी दी कि यदि पैसे मांगे तो जान से मारकर जमीन में दफना देंगे। थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
