    DGP के आदेश पर फर्जी सट्टा लगाने वालों पर सख्ती, 6 के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

    By Ramchandra Gupta Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:12 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने डीसीपी के आदेश पर फर्जी सट्टा चलाने वाले 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ये लोग अवैध रूप से सट्टा चलाकर लोगों को धोखा दे रहे थे।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पिंडरा। सिंधोरा थाना क्षेत्र गरखड़ा गांव की एक भूमि पर फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का सट्टा कराकर पांच लाख रुपये की ठगी के मामले में एक ही परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

    जानकारी के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के अनौरा गांव निवासी मनीष चौहान ने रामा देवी, रीना , बुझारत चौहान, हसलाउती, लालचंद निवासी मठिया जयरामपुर, चौबेपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में मनीष ने बताया कि आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। उन्होंने मनीष से आराजी नंबर 1424, में 36 बिस्वा जमीन का सट्टा करने की साजिश रची।

    यह जमीन सिंधोरा के गड़खरा गांव में है, जिसके मूल मालिक रामा देवी के पति स्वर्गीय रामसरन थे। रामसरन की मृत्यु के बाद रामा देवी अपनी मालिकाना हक जताकर मनीष से कुल 33 लाख रुपये में जमीन बेचने की बात तय हुई थी, जिसमें अन्य आरोपी भी शामिल थे। मनीष चौहान ने आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपये का भुगतान किया।

    सट्टा इकरारनामे के बाद यह खुलासा हुआ कि रामा देवी के पति स्वर्गीय रामसरन ने अपने जीवनकाल में ही यह संपत्ति किसी और को बेच दी थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने पर सट्टा धारक ने चेक का भुगतान रोक दिया, जब मनीष चौहान ने अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे, तो सभी आरोपियों ने उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

    इस मामले में आकाश पटेल ने एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार से इसकी जांच कराई जांचोंपंरान्त सिंधोरा थाना प्रभारी को दी,जिसके बाद सिंधोरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक करवाई का आदेश दिया ।