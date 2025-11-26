DGP के आदेश पर फर्जी सट्टा लगाने वालों पर सख्ती, 6 के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पिंडरा। सिंधोरा थाना क्षेत्र गरखड़ा गांव की एक भूमि पर फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का सट्टा कराकर पांच लाख रुपये की ठगी के मामले में एक ही परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

जानकारी के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के अनौरा गांव निवासी मनीष चौहान ने रामा देवी, रीना , बुझारत चौहान, हसलाउती, लालचंद निवासी मठिया जयरामपुर, चौबेपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में मनीष ने बताया कि आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। उन्होंने मनीष से आराजी नंबर 1424, में 36 बिस्वा जमीन का सट्टा करने की साजिश रची।

यह जमीन सिंधोरा के गड़खरा गांव में है, जिसके मूल मालिक रामा देवी के पति स्वर्गीय रामसरन थे। रामसरन की मृत्यु के बाद रामा देवी अपनी मालिकाना हक जताकर मनीष से कुल 33 लाख रुपये में जमीन बेचने की बात तय हुई थी, जिसमें अन्य आरोपी भी शामिल थे। मनीष चौहान ने आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपये का भुगतान किया।