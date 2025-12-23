Language
    वाराणसी जिला जज की अदालत में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी दाखिल, 2 जनवरी को होगी सुनवाई

    By Devendra Nath Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की है। यह याचिका चौक थाने में दर्ज मुकदमे के संबंध में है, जिसमें उनकी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाने में दर्ज मुकदमे में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत से जमानत अर्जी निरस्त होने पर मंगलवार को पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

    अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव द्वारा दाखिल इस जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) ने आंशिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि तय कर दी।

    हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने नौ दिसंबर को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकांउट पर एक वीडियो प्रसारित किया।

    इसमें बहुचर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए उन पर अनर्गल आरोप लगाते हुए भ्रामक व गलत तथ्य प्रचारित किया।

    इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डा. नूतन ठाकुर एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।