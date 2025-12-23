वाराणसी जिला जज की अदालत में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी दाखिल, 2 जनवरी को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाने में दर्ज मुकदमे में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत से जमानत अर्जी निरस्त होने पर मंगलवार को पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव द्वारा दाखिल इस जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) ने आंशिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि तय कर दी।

हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने नौ दिसंबर को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकांउट पर एक वीडियो प्रसारित किया।