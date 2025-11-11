वाराणसी में विदेशी महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, सीएचसी में दो घंटे के उपचार से हुई स्वस्थ
वाराणसी में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दो घंटे तक उपचार किया। उपचार के बाद महिला पर्यटक की हालत में सुधार हुआ और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई।
जागरण संवाददाता वाराणसी। पर्यटन स्थल सारनाथ घूमने आई अमेरिकन महिला पर्यटक की तबियत मंगलवार को उल्टी दस्त के चलते खराब हो गई। उसे सारनाथ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया। दो घंटे तक उपचार के बाद स्थिति सामान्य होने पर छोड़ कर दिया गया।
चिकित्साधीक्षक भरत भूषण शुक्ला ने बताया कि अमेरिका की महिला पर्यटक तेनजिन (45) सारनाथ के पुरातात्विक खण्डहर घूमने के लिए आई हुई थी। अचानक उनके पेट में दर्द, उल्टी व दस्त होने लगा। इसके बाद उन्हें लोगों ने सीएचसी सारनाथ में भर्ती करवाया।
इस दौरान लगभग दो घंटे के इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर उसे छोड़ दिया गया। अमेरिका में वह पेशे से नर्स हैं। बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं यहां बहुत बेहतर हैं, उनको राहत समय से मिलने पर स्वस्थ महसूस कर रही हैं।
