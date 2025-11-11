जागरण संवाददाता वाराणसी। पर्यटन स्थल सारनाथ घूमने आई अमेरिकन महिला पर्यटक की तबियत मंगलवार को उल्टी दस्त के चलते खराब हो गई। उसे सारनाथ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया। दो घंटे तक उपचार के बाद स्थिति सामान्य होने पर छोड़ कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिकित्साधीक्षक भरत भूषण शुक्ला ने बताया कि अमेरिका की महिला पर्यटक तेनजिन (45) सारनाथ के पुरातात्विक खण्डहर घूमने के लिए आई हुई थी। अचानक उनके पेट में दर्द, उल्टी व दस्त होने लगा। इसके बाद उन्हें लोगों ने सीएचसी सारनाथ में भर्ती करवाया।