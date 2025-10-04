देश में पहली बार डेढ़ लाख के पार हुआ चांदी का भाव, कीमत 1.51 लाख से अधिक जा पहुंची
वाराणसी में सोने-चांदी के भाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। जानकारों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि चांदी का भाव प्रति किलो डेढ़ लाख और सोने का भाव प्रति 10 ग्राम सवा लाख रुपये को पार कर जाएगा। नवरात्र के बाद चांदी डेढ़ लाख और सोना सवा लाख के करीब पहुंच गया।
मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। इस साल की शुरुआत से ही सोने-चांदी के भाव में तेजी से बढ़ाव हो रहा है। जिस रफ्तार से भाव बढ़ रहे थे इसे देखते हुए जानकारों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इसी साल चांदी का भाव प्रति किलो डेढ़ लाख तो सोने का भाव प्रति 10 ग्राम सवा लाख रुपये को पार कर जाएगा।
वहीं देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब चांदी ने इतनी तेज उड़ान भरी कि शनिवार को चांदी का भाव डेढ़ लाख को पार कर गया।
इसी साल की शुरुआत में सोने-चांदी के एक लाख से ऊपर पहुंचने भी बात की गई थी। आज ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। इस साल सोने-चांदी का भाव एक लाख व साल लाख भी पार कर लिया। नवरात्र के बाद शुक्रवार को चांदी डेढ़ लाख तो सोना सवा लाख के करीब पहुंच गया।
मात्र 11 दिन में ही 12,850 रुपये ऊपर चढ़कर चांदी की कीमत 1,49,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं इतने ही दिनों में 6,450 रुपये चढ़कर सोने का भाव रिकार्ड 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए रोजमर्रा की सैकड़ों चीजों पर से जीएसटी दरों में कटौती कर राहत प्रदान की गई। हालांकि, सोने-चांदी पर पहले से ही बहुत कम टैक्स है। इस पर आयात शुल्क भी न के बराबर है। बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य पर निर्भर सोना-चांदी का मूल्य हवा में उड़ रहा है। अब आने वाले त्योहार व लग्न सीजन इसका असर देखने को मिल सकता है।
इस माह धनतेरस व दिवाली भी है। चांदी के सिक्के की भी बात की जाए तो 1.80 लाख रुपये प्रति सैकड़ा कीमत हो गई है। यानी इस साल धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना भी महंगा ही साबित होगा।
|तिथि
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|चांदी (किलो)
|22 अगस्त
|1,03,200
|1,17,650
|22 सितंबर
|1,15,700
|1,36,350
|23 सितंबर
|1,18,060
|1,39,150
|24 सितंबर
|1,17,710
|1,38,700
|25 सितंबर
|1,17,510
|1,39,800
|26 सितंबर
|1,17,670
|1,42,000
|27 सितंबर
|1,18,360
|1,46,000
|29 सितंबर
|1,19,710
|1,48,100
|30 सितंबर
|1,20,260
|1,46,000
|1 अक्टूबर
|1,21,600
|1,48,950
|3 अक्टूबर
|1,22,150
|1,49,200
|4 अक्टूबर
|1,21,750
|1,51,200
उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के जिला महामंत्री किशोर कुमार सेठ मुन्ना ने बताया कि जिस प्रकार सोने-चांदी का भाव बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जल्दी ही चांदी की कीमत डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है। अभी 21 अगस्त को ही सोने का भाव 1,02,450 रुपये प्रति 10 ग्राम व चांदी का भाव 1,15,850 रुपये प्रति किलो था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।