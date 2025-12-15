जागरण संवाददाता, वाराणसी (चिरईगांव)। विकास खण्ड के तातेपुर (राजापुर) कमौली, सिंहवार, रैपुरा, बभनपुरा, चांदपुर, मुस्तफाबाद, रामचंदीपुर, गोबरहां, मोकलपुर आदि गांव में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। यही नहीं प्रभावित दुधारू पशुओं के एक माह से कम अवधि के बच्चों की अचानक हो रही मौत से पशुपालक भयभीत हैं। पशुओं में जाड़े में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप फैलने को लेकर पशुचिकित्सक भी आश्चर्यचकित हैं। पशुचिकित्साधिकारी चिरईगांव डा. आर ए चौधरी का कहना कि इस समय पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग नहीं होना चाहिए। प्रभावित दुधारू पशुओं के छोटे बच्चों को मरने का कारण स्पष्ट नहीं है। प्रभावित पशुओं का पोटैशियममैडनेट पाउडर के घोल से धुलाई करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कमौली गांव के राजीव सिंह की दुधारू गाय को खुरपका मुंहपका रोग हुआ था। गाय में सुधार हुआ तो बीते शनिवार को उसकी बछिया गिरी और दस मिनट में ही मर गयी। इसी प्रकार कमौली गांव के ही चन्द्रप्रकाश की दुधारू गाय भी खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित थी। उसका भी बीस दिन का बछड़ा बीते रविवार की शाम को तड़पकर मर गया है।