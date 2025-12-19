वाराणसी में कोहरे का कहर, दो ट्रेनें निरस्त; विभूति एक्सप्रेस 13 घंटे विलंबित
कोहरे के चलते प्रभावित गाड़ी संख्या - 14213/14 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या - 15160 सारनाथ एक्सप्रेस शुक्रवार को निरस्त रही। वहीं, कैंट, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे के चलते प्रभावित गाड़ी संख्या - 14213/14 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या - 15160 सारनाथ एक्सप्रेस शुक्रवार को निरस्त रही। वहीं, कैंट, बनारस, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा।
इनमें शामिल हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस सर्वाधिक 13 घंटे तक विलंबित रही। सेमी हाईस्पीड गाड़ी संख्या - 22435 नई दिल्ली- वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भी 1.45 घंटे की देरी से पहुंची। इधर, राजगीर-हरिद्वार फेयर स्पेशल 11 घंटे, बठिंडा-बलूरघाट फरक्का एक्सप्रेस नौ घंटे, नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 8.50 घंटे, प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस आठ घंटे एवं गोमतीनगर-एसएमवीटी बेंगलुरु फेयर स्पेशल 7.45 घंटे की देरी से गुजरी।
चंडीगढ़-पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3.50 घंटे, नई दिल्ली-बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस 3.45 घंटे, अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल 3.30 घंटे और जम्मूतवी-हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस 3.30 घंटे, दादर सेंट्रल-गोरखपुर स्पेशल 3.15 घंटे और जंमूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।