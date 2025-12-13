Language
    कोहरे से बाबतपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों की लेटलतीफी, देरी से पहुंचे विमान, इंडिगो के चार विमान निरस्त

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई। विमान देर से पहुंचे और इंडिगो के चार विमान रद्द कर दिए गए। दृश्यता कम होने के कारण ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे के कारण बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (बाबतपुर)। इस वर्ष ठंड के मौसम में पहले दिन शन‍िवार काे घने कोहरे के कारण बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम लगभग 50 मीटर होने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता से आने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से 2 से 4 घंटे देरी से वाराणसी पहुंचीं।

    विमान विलंब से आने के कारण उक्त शहर को जाने वाली उड़ानों में भी देरी हुई जिससे यात्रियों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय कोहरे की घनी चादर के कारण विमानों को देर तक होल्ड करना पड़ा, जिससे उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हुई। यात्रियों को टर्मिनल भवन में लंबा इंतजार करना पड़ा।

    इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस की चार उड़ानें आपरेशनल कारणों से निरस्त कर दी गईं। इसके अलावा वाराणसी से हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु जाने वाली देर रात की उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोहरे के मौसम में यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    देरी से पहुंचने वाली प्रमुख उड़ानें

    • इंडिगो 6E 497 पुणे–वाराणसी निर्धारित आगमन समय 02:45 बजे,विमान सुबह करीब 09:00 बजे लगभग 6 घंटे देरी से वाराणसी पहुंचा।
    • इंडिगो 6E 5123 मुंबई–वाराणसी निर्धारित समय 09:00 बजे था लेकिन लगभग 4 घंटे 45 मिनट की देरी से 1:48 बजे।
    • एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 1223 दिल्ली–वाराणसी निर्धारित समय 09:10 बजे था लेकिन करीब 3 घंटे 20 मिनट की देरी से दोपहर 12:32 बजे पहुंचा।
    • एयर इंडिया एक्सप्रेस आई एक्स 1223 दिल्ली–वाराणसी निर्धारित समय 09:15 बजे के बजाय करीब 3 घंटे 25 मिनट देरी से दोपहर 12:41 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा।
    • अकासा एयर QP 1421 बेंगलुरु–वाराणसी निर्धारित समय 10:00 बजे था लेकिन लगभग 1 घंटा 30 मिनट की देरी से 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा।
    • इंडिगो 6E 7265 भुवनेश्वर–वाराणसी निर्धारित समय 10:50 बजे था लेकिन करीब 1 घंटा 30 मिनट की देरी से 12:22 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा।
    • स्पाइसजेट SG 660 हैदराबाद–वाराणसी निर्धारित समय 11:15 बजे था लेकिन लगभग 1 घंटा देरी से दोपहर 12:17 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा
    • इंडिगो 6E 822 कोलकाता–वाराणसी निर्धारित समय 11:25 बजे था लेकिन करीब 1 घंटा 45 मिनट की देरी से 1:13 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। बता दें कि उपरोक्त सभी उड़ाने विभिन्न शहरों से आने के बाद वापस उसी शहर को जाती हैं आने में हुई देरी के कारण जाने में देरी हुई। एक साथ कई विमान आने और जाने के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में काफी भीड़ जमा रही।


    निरस्त विमानों का विवरण

    • 6E 7504/7505 –दुर्गापुर वाराणसी दुर्गापुर शाम 4:35 बजे
    • 6E 6719/432 – हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद रात्रि 7:00 बजे
    • 6E 6558/2231 – दिल्ली वाराणसी दिल्ली रात्रि 10:35 बजे
    • 6E 185/353 – बैंगलुरु वाराणसी बेंगलुरु रात्रि 11:00 बजे

    एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि घने कोहरे के कारण वाराणसी आने वाले विमानों में देरी हुई और देरी से आने के कारण जाने वाले विमानों में भी देरी हुई। इस दौरान यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। खासतौर से बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे और महिला यात्रियों को आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।