जौनपुर में सरकारी वेबसाइट में सेंधमारी कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले पांच अंतरजनपदीय जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरकारी वेबसाइट में सेंधमारी कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले पांच अतंरजनपदीय जालसाजों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इन जालसाजों देशभर में तकरीबन तीन हजार जन्म प्रमाण पत्र इसी तरह से तैयार किए हैं।

इसमे उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र के तकरीबन सौ जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। इन सभी के पास तीनों राज्यों के ग्राम पंचायत अधिकारी के लागिन व पासवर्ड भी मिले हैं। गिरफ्तार जालसाजों में मधुबनी बिहार के खैरीबाकर निवासी राशिद, अमरोहा के डगरौली निवासी राजीव कुमार, लखनऊ के प्रेमा विहार कालोनी निवासी अभिषेक गुप्ता, गौतमबुद्ध नगर के टेकई निवासी राजकुमार उर्फ विक्की व मऊ के टेकई निवासी अंकित यादव उर्फ शुभम यादव शामिल है।

यह जालसाज ग्राम पंचायत अधिकारियों के लागिन व आइडी से dc.crsorgi.gov.in/crs/ सरकारी वेबवाइट से गैर कानूनी तरह से जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे, जिनका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। अभी दो दिसंबर को केराकत कोतवाली के मुरलीपुर गांव से तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।

आरोपितों से मिले सुराग के आधार पर जांच कर रही पुलिस को यह सफलता मिली। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि अनुचित तरह से बनवाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र को रद कराया जाएगा।