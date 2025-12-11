वाराणसी के सिगरा क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे लोग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : व्यावसायिक के साथ ही रिहायशी इमारत में मौजूद ब्यूटी पार्लर में बुधवार की रात आग लग गई। तेज लपटें व धुएं की वजह से इमारत में रहने वाले लोग उसमें फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इमारत में आग से बचाव के इंतजाम की जांच की जाएगी।

रात पार्लर बंद था इसी दौरान साढ़े आठ बजे बिल्डिंग में रहने वालों ने उसमें से तेज लपटें निकलते देंखी। जब तक निकलने की कोशिश करते सीढ़ी का रास्ता धुएं से भर गया। निकलने का कोई रास्ता न देखकर बिल्डिंग में रहने वाले छत पर चले गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के अनुसार अपार्टमेंट में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर सबसे पहले उन्हें सीढ़ी के रास्ते ही सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह बिजली के तारों में शार्ट सर्किट बताई जा रही है। नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, चौक थाना क्षेत्र के जालपा देवी मोहल्ले के खंडहर हो चुके मकान में आग लग गई। इसमें कोई रहता नहीं था। स्थानीय शुभम धर दुबे ने बताया कि मकान उसके चाचा है जिसे उनका परिवार छोड़कर जा चुका है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया।