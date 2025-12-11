Language
    वाराणसी के सिगरा क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे लोग

    By Anurag SinghEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:16 AM (IST)

    वाराणसी के सिगरा क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे लोग

    - गांधी नगर लबे रोड के बिल्डिंग में शार्ट सर्किट से लगी आग से मची अफरा-तफरी

    - आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही, सीढ़ी के रास्ते ही सुरक्षित निकाला बाहर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी : व्यावसायिक के साथ ही रिहायशी इमारत में मौजूद ब्यूटी पार्लर में बुधवार की रात आग लग गई। तेज लपटें व धुएं की वजह से इमारत में रहने वाले लोग उसमें फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इमारत में आग से बचाव के इंतजाम की जांच की जाएगी।

    गांधी नगर लबे रोड पर स्थित चार मंजिला उर्वशी अपार्टमेंट के दूसरे तल पर वंदना सिंह लिप्स एंड लेसेज नाम से ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। इसमें कई और दुकानें और शोरूम हैं। तीसरे व चौथे तल पर कुछ लोग परिवार के साथ रहते हैं।

    रात पार्लर बंद था इसी दौरान साढ़े आठ बजे बिल्डिंग में रहने वालों ने उसमें से तेज लपटें निकलते देंखी। जब तक निकलने की कोशिश करते सीढ़ी का रास्ता धुएं से भर गया। निकलने का कोई रास्ता न देखकर बिल्डिंग में रहने वाले छत पर चले गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के अनुसार अपार्टमेंट में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर सबसे पहले उन्हें सीढ़ी के रास्ते ही सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह बिजली के तारों में शार्ट सर्किट बताई जा रही है। नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, चौक थाना क्षेत्र के जालपा देवी मोहल्ले के खंडहर हो चुके मकान में आग लग गई। इसमें कोई रहता नहीं था। स्थानीय शुभम धर दुबे ने बताया कि मकान उसके चाचा है जिसे उनका परिवार छोड़कर जा चुका है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया।