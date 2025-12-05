जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगने के बाद छात्रों के बीच भगदड़ की स्‍थ‍ित‍ि हो गई। सुबह करीब दस बजे के आसपास भवन के ऊपरी भाग में धुआं देखे जाने के बाद मौके पर लोगों को जबतक पूरी तरह घटना की जानकारी होती तबतक धुआं और भरने के साथ ही आग भी भड़क उठी।

आनन फानन दमकल कर्म‍ियों को व‍िभाग की ओर से सूचना दी गई तो टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पर‍िसर में मौजूद कर्मचार‍ियों के अनुसार धुआं भरने के बाद अचानक तेज आग धधकने लगी। आग भड़कने की वजह से वहां आसपास मौजूद छात्रों ने भागकर अपने को सुरक्ष‍ित क‍िया। कर्मचार‍ियों ने प्रारंभ‍िक तौर पर शार्ट सर्क‍िट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है।