BHU सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग, मौके पर भगदड़ की स्थिति, बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सेंट्रल लाइब्रेरी में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगने के बाद छात्रों के बीच भगदड़ की स्थिति हो गई। सुबह करीब दस बजे के आसपास भवन के ऊपरी भाग में धुआं देखे जाने के बाद मौके पर लोगों को जबतक पूरी तरह घटना की जानकारी होती तबतक धुआं और भरने के साथ ही आग भी भड़क उठी।
आनन फानन दमकल कर्मियों को विभाग की ओर से सूचना दी गई तो टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। परिसर में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार धुआं भरने के बाद अचानक तेज आग धधकने लगी। आग भड़कने की वजह से वहां आसपास मौजूद छात्रों ने भागकर अपने को सुरक्षित किया। कर्मचारियों ने प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है।
सेंट्रल लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद परिसर में अफरातफरी मच गई। आग लगने की सूचना के बाद फायर टीम ने लगभग घंटे भर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह 11 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ सकी। आग पर काबू पाने के बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। वहीं सुरक्षा कारणों से परिसर में छात्रों और विभागीय कर्मियों के प्रवेश को रोक दिया गया है।
