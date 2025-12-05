Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BHU सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग, मौके पर भगदड़ की स्‍थि‍त‍ि, बड़ी मुश्‍क‍िल से पाया आग पर काबू

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सेंट्रल लाइब्रेरी में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रारंभ‍िक तौर पर कुछ दस्तावेजों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगने के बाद छात्रों के बीच भगदड़ की स्‍थ‍ित‍ि हो गई। सुबह करीब दस बजे के आसपास भवन के ऊपरी भाग में धुआं देखे जाने के बाद मौके पर लोगों को जबतक पूरी तरह घटना की जानकारी होती तबतक धुआं और भरने के साथ ही आग भी भड़क उठी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    fire1

    आनन फानन दमकल कर्म‍ियों को व‍िभाग की ओर से सूचना दी गई तो टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पर‍िसर में मौजूद कर्मचार‍ियों के अनुसार धुआं भरने के बाद अचानक तेज आग धधकने लगी। आग भड़कने की वजह से वहां आसपास मौजूद छात्रों ने भागकर अपने को सुरक्ष‍ित क‍िया। कर्मचार‍ियों ने प्रारंभ‍िक तौर पर शार्ट सर्क‍िट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है।

    fire2 

    सेंट्रल लाइब्रेरी की पहली मंज‍िल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद पर‍िसर में अफरातफरी मच गई। आग लगने की सूचना के बाद फायर टीम ने लगभग घंटे भर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह 11 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ सकी। आग पर काबू पाने के बाद राहत कार्य शुरू कर द‍ि‍या गया है। वहीं मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। वहीं सुरक्षा कारणों से पर‍िसर में छात्रों और व‍िभागीय कर्म‍ियों के प्रवेश को रोक द‍िया गया है। 