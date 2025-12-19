झूठा आरोप लगाने के मामले में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर लाए गए सेंट्रल जेल, पेशी आज, यहां बीतेगी रात 

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को चौक पुलिस शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। उनके खिलाफ थाना चौक में आठ नवंबर को अम्बरीश सिंह भोला ने ‘एक्स’ पर मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर झूठा आरोप लगाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस पेशी के बाद कोर्ट के आदेश के क्रम में आगे की कार्रवाई करेगी।

फिलहाल उन्हें देवरिया से लाकर सेंट्रल जेल में कैदियों से अलग रखा गया है। शहर के बड़ी पियरी निवासी व वीडीए बोर्ड के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने तहरीर में विराट खंड गोमती नगर लखनऊ निवासी व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, महासचिव नूतन ठाकुर के खिलाफ थाना चौक में तहरीर दी थी।

इसमें 30 नवंबर को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कथित रूप से एक आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता का मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर झूठा आरोप लगाने का जिक्र किए थे। चौक पुलिस इसी केस में अमिताभ ठाकुर को देवरिया से लेकर गुरुवार देर शाम केंद्रीय कारागार वाराणसी में दाखिल की।