वाराणसी में महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा, मन्दिर में चोरी का राजफाश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ बरईपुर में मन्दिर चोरी के मामले में सारनाथ पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर एक चोर को फरीदपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक बाइक, दो मोबाइल फोन और दानपेटी में से 1235 रुपये बरामद हुए। यह चोर महंगे मोबाइल फोन का शौक पूरा करने के लिए चोरी करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को बरईपुर क्षेत्र में प्राचीन महलिया माई मन्दिर से चांदी के मुकुट, चेहरा और दानपेटी में रखा दान का पैसा चोरी हुआ। चोरी के 24 घण्टे के भीतर उपनिरीक्षक राहुल यादव ने रात एक बजे चार युवकों में से एक को गिरफ्तार किया, जो मुकुट बेचने की योजना बना रहा था।

इस दौरान अन्य तीन युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवक ने अपना नाम अनुपम सिंह उर्फ अभि बताया, जो ककराही मडियाहू जौनपुर का निवासी है और वर्तमान में छाही गांव में अपने मामा के पास रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।

अनुपम ने बताया कि वह चोरी के सामान को बेचकर अपने साथियों के साथ पैसे बांट लेते थे। यह गिरोह अपनी शौक और मौज-मस्ती के लिए चोरी करता था। हाल ही में फरीदपुर से सरकारी बिजली का तार चोरी करने में भी यह शामिल था। इसके अलावा, घुरहूपुर बैंक चोरी में भी इसी गिरोह का हाथ था।

पुलिस ने फरार तीन अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।