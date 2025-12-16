Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा, मन्दिर में चोरी का राजफाश

    By KK AsthanaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    वाराणसी में महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मंदिर में हुई चोरी का राजफाश हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच कर आर ...और पढ़ें

    Hero Image

     पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी कई चोरियां की हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ बरईपुर में मन्दिर चोरी के मामले में सारनाथ पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर एक चोर को फरीदपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक बाइक, दो मोबाइल फोन और दानपेटी में से 1235 रुपये बरामद हुए। यह चोर महंगे मोबाइल फोन का शौक पूरा करने के लिए चोरी करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को बरईपुर क्षेत्र में प्राचीन महलिया माई मन्दिर से चांदी के मुकुट, चेहरा और दानपेटी में रखा दान का पैसा चोरी हुआ। चोरी के 24 घण्टे के भीतर उपनिरीक्षक राहुल यादव ने रात एक बजे चार युवकों में से एक को गिरफ्तार किया, जो मुकुट बेचने की योजना बना रहा था।

    इस दौरान अन्य तीन युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवक ने अपना नाम अनुपम सिंह उर्फ अभि बताया, जो ककराही मडियाहू जौनपुर का निवासी है और वर्तमान में छाही गांव में अपने मामा के पास रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।

    अनुपम ने बताया कि वह चोरी के सामान को बेचकर अपने साथियों के साथ पैसे बांट लेते थे। यह गिरोह अपनी शौक और मौज-मस्ती के लिए चोरी करता था। हाल ही में फरीदपुर से सरकारी बिजली का तार चोरी करने में भी यह शामिल था। इसके अलावा, घुरहूपुर बैंक चोरी में भी इसी गिरोह का हाथ था।

    पुलिस ने फरार तीन अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की सलाह दी है। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया है।सारनाथ पुलिस ने अपनी तत्परता और सक्रियता से एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सकेगा।