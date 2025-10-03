ESIC मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए एनएमसी को आवेदन, दो शिक्षकों का हुआ स्थानांतरण

वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे की पहल पर कॉलेज प्रशासन ने मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को आवेदन भेज दिया है। एनएमसी से एमबीबीएस में प्रवेश की अनुमति मिलने की उम्मीद है। वाराणसी सहित देश के दस शहरों में ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल की मान्यता की पहल तेज हो गई है। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे की पहले पर कालेज प्रशासन ने शनिवार मान्यता (एलओपी) के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को आवेदन भेज दिया।

इसके साथ ही दूसरे ईएसआइसी मेडिकल कालेज से एनाटमी विभागाध्यक्ष समेत दो शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं शेष तीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अगले सप्ताह तक एनएमसी से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए अनुमति मिलने की उम्मीद है।

ईएसआइसी की ओर से वाराणसी सहित देश के 10 शहरों नोएडा, अंधेरी, दिल्ली, लुधियाना, नरोड़ा (गुजरात), इंदौर, जयपुर, बेल्टोला (असम), रांची में एक साथ मेडिकल कालेज की शुरूआत होने जा रही है। इसमें से नोएडा, अंधेरी, दिल्ली, लुधियाना व नरोड़ा को नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की ओर से हरी झंडी मिल गई है।

वहीं वाराणसी के साथ अन्य शहरों के मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी मान्यता अटकी हुई है। हालांकि एनएमसी ने इन कालेजों को मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिन का समय दिया है। वहीं यहां के कालेज में नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। इसकी वजह यह भी है कि केंद्रीय राज्यमंत्री ने मंत्रालय स्तर पर पहल की है।