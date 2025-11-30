वाराणसी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी पकड़ाया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट क्षेत्र स्थित कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) परीक्षा के दौरान नकल का गंभीर मामला सामने आया। परीक्षा में एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

कमरा संख्‍या– पांच में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी विनोद कुमार यादव, रोल नंबर 6115862, पुत्र राम दौर यादव, निवासी अजोसी, थाना सिकरारा, जौनपुर, पर निगरानी दल को संदेह होने पर जांच की गई।

वहीं तलाशी में उसके पास से छिपाकर रखा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुआ। जिसका उपयोग वह परीक्षा में अनुचित लाभ लेने के लिए कर रहा था।

व‍िभागीय सूत्रों के अनुसार विनोद कुमार यादव प्राथमिक पाठशाला सुदनीपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। परीक्षा केंद्र प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही इस मामले की सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं आरोप‍ित के खि‍लाफ पुल‍िस व‍िध‍िक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मौके पर कैंट पुलिस मौजूद रही।