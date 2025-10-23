कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बुधवार को कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई-6961 को बुधवार शाम फ्यूल लीक होने की सूचना के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी।

पायलट ने स्थिति की जानकारी मिलते ही नज़दीकी एयरपोर्ट वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही विमान शाम 4:10 बजे सुरक्षित रूप से रनवे पर उतारा गया।

विमान में सवार कुल 166 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को एराइवल हॉल में बैठाया गया है, जबकि तकनीकी टीम विमान की जांच और मरम्मत में जुटी रही देर शाम तक विमान ठीक न होने की स्थिति में दिल्ली से दूसरा विमान बुलाया गया और उक्त विमान से सभी यात्रियों को रात्रि आठ बजे श्रीनगर भेजा गया ।