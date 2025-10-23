Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:09 AM (IST)

    कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान में ईंधन रिसाव होने के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग हुई। विमान में 166 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली से दूसरा विमान बुलाकर यात्रियों को श्रीनगर भेजा गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता,  वाराणसी। बुधवार को कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई-6961 को बुधवार शाम फ्यूल लीक होने की सूचना के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी।

    पायलट ने स्थिति की जानकारी मिलते ही नज़दीकी एयरपोर्ट वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही विमान शाम 4:10 बजे सुरक्षित रूप से रनवे पर उतारा गया।

    विमान में सवार कुल 166 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को एराइवल हॉल में बैठाया गया है, जबकि तकनीकी टीम विमान की जांच और मरम्मत में जुटी रही देर शाम तक विमान ठीक न होने की स्थिति में दिल्ली से दूसरा विमान बुलाया गया और उक्त विमान से सभी यात्रियों को रात्रि आठ बजे श्रीनगर भेजा गया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि कोलकाता से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान फ्यूल लीक होने की जानकारी पर वाराणसी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई देर शाम तक विमान ठीक न होने की स्थिति में दिल्ली से दूसरा विमान विमान बुलाकर यात्रियों को श्रीनगर भेजा गया।