    वाराणसी में ईसीजी जांच एवं थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया से हृदय रोगियों को मिली जीवनरक्षक सुविधा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    वाराणसी के शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी की सुविधा प्रभावी ढंग से चल रही है, जिससे हृदय रोगियों को समय पर इलाज मिल रहा है। इस महीने 3048 ईसीजी परीक्षण किए गए और कई रोगियों को थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया से बचाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ईसीजी मशीनें उपलब्ध हैं। वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन पॉइंट्स भी स्थापित किए गए हैं।

    छह रोगियों को इंजेक्शन टेनेक्टप्लेस लगाकर थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से जीवनरक्षा की गई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद वाराणसी के शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ईसीजी की सुविधा प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इस माह में अब तक कुल 3048 ईसीजी परीक्षण किए गए हैं, जिनसे हृदय एवं श्वसन रोगों से संबंधित गंभीर बीमारियों की समय पर जानकारी प्राप्त हुई है।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि इस अवधि में छह रोगियों को इंजेक्शन टेनेक्टप्लेस लगाकर थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से जीवनरक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2023 से अब तक 48,572 रोगियों का ईसीजी परीक्षण किया गया।

    वहीं 181 रोगियों को इंजेक्शन टेनेक्टप्लेस लगाकर थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया के जरिए सामान्य जन की रक्षा की गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जनपदों में भी स्टेमी (एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

    डॉ. चौधरी ने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ईसीजी मशीन एवं रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं। महानिदेशालय, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार वैक्सीन भंडारण हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट्स शहरी क्षेत्र के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित किए गए हैं, जहाँ डीप फ्रीजर एवं आईएलआर (आईस लाइन रेफ्रिजरेटर) लगाए गए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है और इसकी मॉनिटरिंग आनलाइन ऐप के माध्यम से की जा रही है।

    सीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत फ्रीजर, ईसीजी एवं स्पाइरोमीटर को लेकर किसी प्रकार की जांच नहीं कराई गई है। इस प्रकार, वाराणसी में हृदय रोगियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ न केवल उनकी जान बचाने में सहायक हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार कर रही हैं।