फरवरी-मार्च में विवाह के शुभ दिन की लिस्ट, इस बार खरमास शुरू होने के 11 दिन पूर्व ही वैवाहिक लग्न खत्म
इस बार खरमास से पहले ही विवाह मुहूर्त समाप्त हो गए। पांच दिसंबर को अंतिम लग्न था, अब दो महीने बाद ही विवाह हो सकेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के कारण ऐस ...और पढ़ें
शैलेश अस्थाना, वाराणसी। खरमास के साथ ही वैवाहिक लग्नों की शृंखला समाप्त होती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार खरमास आरंभ होने के 11 दिन पूर्व ही वैवाहिक लग्न समाप्त हो गए। लोग शुक्रवार पांच दिसंबर को इस सत्र के अंतिम वैवाहिक लग्न का लड्डू खाए। इसका कारण ग्रह-नक्षत्रों की चाल है। अब अगली बार लग्न शुरू होने में दो महीने का अंतराल है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि पांच दिसंबर शुक्रवार को इस सत्र का अंतिम वैवाहिक मुहूर्त था। क्योंकि छह दिसंबर को मृत्यबाण योग होने से लग्न नहीं है। सात व आठ दिसंबर को नक्षत्रों का मेल नहीं होने से विवाह के मुहूर्त नहीं मिलेंगे तो नौ दिसंबर से शुक्र का वार्धक्य आरंभ हो जाएगा।
वृद्ध होकर शुक्र 11 दिसंबर को अस्त हो जाएगा। फिर तो वैवाहिक लग्न मुहूर्त की कोई संभावना ही नहीं बचती। शुक्र अस्त होने के पांच दिन बाद 16 दिसंबर से खरमास आरंभ हो जाएगा। यह खरमास 14 जनवरी 2026 की रात 9:39 बजे समाप्त होगा।
खरमास समाप्त होने के बाद भी 20 दिन तक करनी होगी लग्न की प्रतीक्षा
प्रो. पांडेय बताते हैं कि 14 जनवरी की रात खरमास समाप्त हो जाएगा। सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाएंगे। अगले दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्राप्त होगा। इसके बाद भी वैवाहिक लग्न आरंभ नहीं होगी।
अगली लग्न आरंभ होने के लिए खरमास समाप्ति के बाद भी 20 दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी। कारण कि शुक्र अभी भी अस्त ही रहेगा। फिर शुक्राेदय एक फरवरी को होगा लेकिन शुक्र बाल्यावस्था में होंगे। चार फरवरी की शाम को शुक्र को बालत्व से निवृत्ति मिलेगी और उसी दिन से वैवाहिक लग्न आरंभ हो जाएंगे।
फरवरी माह में वैवाहिक लग्न की तिथियां- 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
मार्च माह में लग्न - 9, 10, 11, 12, 13, 14 (15 मार्च की शाम से पुन: खरमास आरंभ)
