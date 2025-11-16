Language
    डॉ. संजय यादव की फेलोशिप से वापसी, डिफॉर्मिटी के लिए एक विशेष क्लिनिक की करेंगे शुरुआत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    डॉ. संजय यादव फेलोशिप से लौटने के बाद डिफॉर्मिटी के इलाज के लिए एक विशेष क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। इस क्लिनिक का उद्देश्य डिफॉर्मिटी से पीड़ित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

    डा. संजय यादव ने प्रोफेसर क्लाउडियो लामार्टिना और प्रोफेसर पेड्रो बर्जानो से महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है।﻿

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कॉम्प्लेक्स स्पाइन फेलोशिप के बाद डॉ. संजय यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश लौट आए हैं। चार हफ्तों की गहन ट्रेनिंग के बाद, उन्होंने इस क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों, प्रोफेसर क्लाउडियो लामार्टिना और प्रोफेसर पेड्रो बर्जानो से महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है।

    उनका मुख्य उद्देश्य स्पाइन डिफॉर्मिटी के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत करना है, जो कि मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित होगा। डॉ. संजय का मानना है कि इस क्लिनिक के माध्यम से वे उन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जो वर्तमान में स्पाइन स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती पेश कर रही हैं और मरीजों को दूसरे शहर जाना पड़ रहा है।

    यह पहल न केवल मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि युवा चिकित्सकों को भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान करेगी। डॉ. संजय ने अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया और नई शुरुआत की ओर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस नई क्लिनिक की स्थापना से अपेक्षा है कि यह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।