डॉ. संजय यादव की फेलोशिप से वापसी, डिफॉर्मिटी के लिए एक विशेष क्लिनिक की करेंगे शुरुआत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कॉम्प्लेक्स स्पाइन फेलोशिप के बाद डॉ. संजय यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश लौट आए हैं। चार हफ्तों की गहन ट्रेनिंग के बाद, उन्होंने इस क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों, प्रोफेसर क्लाउडियो लामार्टिना और प्रोफेसर पेड्रो बर्जानो से महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है।

उनका मुख्य उद्देश्य स्पाइन डिफॉर्मिटी के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत करना है, जो कि मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित होगा। डॉ. संजय का मानना है कि इस क्लिनिक के माध्यम से वे उन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जो वर्तमान में स्पाइन स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती पेश कर रही हैं और मरीजों को दूसरे शहर जाना पड़ रहा है।