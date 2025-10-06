महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डा. निशा सिंह बनीं अंग्रेजी विभाग की पहली महिला प्रोफेसर

डॉ. निशा सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी विभाग की पहली महिला प्रोफेसर बनीं हैं जो विद्यापीठ में अंग्रेजी विभाग की प्रथम महिला विभागाध्यक्ष भी हैं। कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय के 12 शिक्षकों को आचार्य पद पर प्रोन्नति मिली जिसमें निशा सिंह शामिल हैं। कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग की डा. निशा सिंह पहली महिला प्रोफेसर बनीं हैं। डा. निशा सिंह को वर्तमान में काशी विद्यापीठ में अंग्रेजी विभाग की प्रथम महिला विभागाध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है।

बता दें कि डा. निशा सिंह चंदौली जिला के चहानिया ब्लाक के रामगढ़ निवासी स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद व पूर्व विधायक स्व. बाबू लोकनाथ सिंह की पौत्रवधु एवं बाकलाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक धनजंय सिंह के बड़े भाई स्व. राणा प्रताप सिंह की पुत्रवधू तथा चंदौली में कार्यरत शिक्षक नेता मनोज सिंह की धर्मपत्नी हैं।

इस उपलब्धि पर धनजय सिंह, प्रभुनारायण सिंह लल्ला, अजीत कुमार सिंह, विजय प्रभुनाथ पांडेय, मुलायम यादव, रामकृपाल सिंह, विजय पांडेय (मुन्ना), सुधींद्र पांडेय, अमृत प्रकाश सिंह, अनुपम सिंह, पंकज सिंह, रामकृपाल सिंह, नन्द्रगुप्ता, अनिल सिंह आदि ने बधाई दी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में रविवार को कार्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आठ अक्टूबर के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षा समारोह संबंधित निर्णयों पर सहमति बनी। साथ ही परीक्षा समिति, प्रवेश समिति एवं विद्या परिषद की बैठकों के निर्णयों पर भी सहमति बनी। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के 12 शिक्षकों का आचार्य पद पर एवं आठ का सह आचार्य पद पर प्रोन्नति का मुहर लगा। इनके अलावा पांच प्राध्यापकों के सीनियर स्केल पे पर प्रोन्नत का निर्णय लिया गया।

प्रो. निशा सिंह, प्रो. पारस मौर्य, प्रो. शशिबाला, प्रो. अमित कुमार सिंह, प्रो. राकेश कुमार तिवारी, प्रो. चंद्रशेखर सिंह, प्रो. संदीप गिरी, प्रो. संगीता घोष, प्रो. प्रीति, प्रो. सीमा यादव, प्रो. अनीता एवं प्रो. गौतम सोनी का आचार्य पद पर प्रोन्नत हुए। वहीं, डा. कविता आर्या, डा. रेशम लाल, डा. अनिल कुमार, डा. विजेंद्र प्रताप सिंह, डा. विजय कुमार रंजन, डा. सुरेंद्र प्रताप सिंह, डा. अमृता मजूमदार एवं राकेश तिवारी सह-आचार्य पद पर प्रोन्नत हुए।

साथ ही डा. ऊर्जस्विता सिंह, डा. रीना चटर्जी, डा. किरण सिंह, डा. आरती विश्वकर्मा एवं डा. आयुष कुमार का सीनियर स्केल पे पर प्रोन्नत हुआ। बैठक में समाजशास्त्र विभाग के प्रो. तेज बहादुर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। प्रो. तेज बहादुर सिंह को तीन महीने नोटिस पीरियड पर कार्य करना होगा, अन्यथा उस समयावधि के पैसे का भुगतान करना होगा। वहीं, संस्कृति विभाग के प्रो. दानपति तिवारी का धारणावधि एक साल के लिए स्वीकार की गई।