दीवाली पर घर या जमीन लेने का शुभ अवसर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद दे रहा आनलाइन मौका

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पूरे राज्य में आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों की ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। यह एक सुनहरा अवसर है, जिसमें नागरिक विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की नीलामी में भाग लेकर अपने सपनों का घर या व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इस बार दीपावली पर नागर‍िकों के ल‍िए बेहतर आफर के साथ व‍िभाग ने जमीनों और आवासों को शाम‍िल क‍िया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ई-नीलामी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी धनतेरस के द‍िन 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, आवेदकों को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित लिंक पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: https://upavp.in/pages/en/top-menu/online-services/en-e-auction।

इस ई-नीलामी में आवासीय प्लॉट, वाणिज्यिक भूखंड, आईटी प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, होटल एवं संस्थागत प्लॉट, दुकानें, हेल्थकेयर सेंटर प्लॉट और कई अन्य श्रेणियों की संपत्तियों का समावेश किया गया है। यह विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला नागरिकों को उनके आवास और व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का यह प्रयास नागरिकों को सस्ती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिषद का उद्देश्य है कि हर नागरिक को उसका अपना घर मिले, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस ई-नीलामी के माध्यम से, नागरिक न केवल अपने लिए आवास प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि व्यवसायिक अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं।

इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, सभी इच्छुक व्यक्तियों को समय पर पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है। यह एक ऐसा मंच है, जहां नागरिक अपनी पसंद की संपत्ति का चयन कर सकते हैं और उसे अपने नाम कर सकते हैं।