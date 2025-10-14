जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूरन की सब्जी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। जिसकी मार्केट में पूरे साल बिक्री होती रहती है। लेकिन इसका खास उपयोग दीपावली के दिन अनिवार्य रूप से किया जाता है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से दीपावली के दिन सूरन की सब्जी खाना अनिवार्य होता है।

इसके लिए मंडी के व्यापारियों ने भी बड़े पैमाने पर सूरन का आर्डर दे दिया है। मंडी के व्यापारी धनंजय मौर्य, भोला जायसवाल, रामाश्रय, मेहनाज, गुड्डू चौधरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मार्केट में पहाड़ी सूरन और देसी सूरन मौजूद है।

दीपावली के त्यौहार के हिसाब से बड़े पैमाने पर बिहार उसके बाद आंध्रा के सूरन का आर्डर दे दिया गया है। इस समय मार्केट में बिहार के सूरन की ज्यादा डिमांड है। मंडी में रोज 10 पिकअप की खपत हो जा रही है। जो दीपावली तक बढ़ती ही जाएगी।

मंडी में पहाड़ी सूरन का थोक रेट 30 से 40 रुपया प्रति किलो और बाहर फुटकर में 50 से 60 रुपया प्रति किलो में बेचा जा रहा है।

वहीं पुत्तीदार देसी सूरन का थोक रेट 60 रुपया प्रति किलो और मंडी से बाहर फुटकर मार्केट में 70 रुपया प्रति किलो में बेचा जा रहा है।