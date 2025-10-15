डबल कांबो आफर का धमाल, टीबी, फ्रीज व वाशिंग मशीन की बिक्री दो गुना पार

शिवम सिंह, जागरण संवाददाता, वाराणसी। दिवाली 2025 के अवसर पर वाराणसी के इलेक्ट्रानिक बाजारों में उत्साह चरम पर है। आकर्षक डबल कांबो आफर, जीएसटी में कमी और क्रेडिट कार्ड पर भारी कैशबैक के चलते टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और अन्य स्मार्ट अप्लायंसेज की बिक्री पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो चुकी है।

इस बार ग्राहकों की भीड़ का मुख्य आकर्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इलेक्ट्रानिक सामान हैं, जो न केवल ऊर्जा की बचत करते हैं बल्कि उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझकर उनके अनुरूप काम करते हैं। वाराणसी के मालदहिया, लहुराबीर, भेलूपुर, नदेसर और सिगरा जैसे बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। प्रमुख ब्रांड्स कंपनियोें ने अपने नवीनतम एआई-पावर्ड उपकरणों से बाजार में तहलका मचा दिया है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार 30-40 प्रतिशत अधिक कारोबार होगा और ग्राहकों की हर वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बजट के हिसाब से सामान उपलब्ध हैं।

तकनीक के इस युग में दीपावली की खरीदारी में एआई आधारित इलेक्ट्रानिक्स ने नया रंग जोड़ा है। स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों ने घरेलू जीवन को और सुविधाजनक बना दिया है। ब्रांडेड कंपनियों का बेस्पोक एआई 4-डोर फ्रिज इस बार खासा चर्चा में है। इसमें 32 इंच की टचस्क्रीन और एआई विजन कैमरा है, जो खाद्य पदार्थों की ताजगी और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करता है।

यह रेसिपी सुझाव भी देता है, जिससे ग्राहकों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसकी कीमत 2.5 लाख से शुरू है, लेकिन मिड-रेंज माडल्स भी उपलब्ध हैं। ब्रांड्स कंपनियों ने भी अपने स्मार्ट टीवी और अन्य अप्लायंसेज में एआई इंटीग्रेशन के साथ बाजार में धमाल मचाया है। वहीं 4-के स्मार्ट टीवी पर भी ग्राहकों को भारी छूट दिया जा रहा है।

इसमें एआई फीचर्स जैसे वायस कंट्रोल, आटोमैटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और एनर्जी सेविंग मोड ने इन उपकरणों को पहली पसंद बनाया है। वाशिंग मशीनों में एआई फीचर्स जैसे आटोमैटिक लोड सेंसिंग और स्मार्ट वाश साइकिल ने इन्हें ग्राहकों की पहली पसंद बनाया है। सेमी-आटोमैटिक माडल्स की कीमत 12,000 से शुरू होकर फ्रंट-लोड प्रीमियम माडल्स 1.5 लाख रुपये तक उपलब्ध हैं।



28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी होने से इलेक्ट्रानिक सामान की बढ़ी खरीदारी

सितंबर 2025 में लागू जीएसटी सुधारों ने इलेक्ट्रानिक सामान को और सस्ता कर दिया। बर्तन धोने की मशीन (डिशवाशर) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे 3,500-4,500 तक की बचत हो रही है। फ्रिज, वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनर पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जिससे मिड-रेंज माडल्स की कीमतें 8-10 प्रतिशत कम हुई हैं। 32 इंच से बड़े टीवी पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत है, जिसने प्रीमियम माडल्स को किफायती बनाया है।