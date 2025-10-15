डबल कांबो आफर का धमाल, टीबी, फ्रीज व वाशिंग मशीन की बिक्री दो गुना पार
वाराणसी के बाजार दिवाली 2025 के लिए तैयार हैं, जहाँ इलेक्ट्रानिक सामानों की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है। जीएसटी में कटौती और आकर्षक ऑफर्स के चलते ग्राहक एआई-आधारित उपकरणों को खूब पसंद कर रहे हैं। टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे सामानों की मांग बढ़ गई है, और व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और फाइनेंस के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
शिवम सिंह, जागरण संवाददाता, वाराणसी। दिवाली 2025 के अवसर पर वाराणसी के इलेक्ट्रानिक बाजारों में उत्साह चरम पर है। आकर्षक डबल कांबो आफर, जीएसटी में कमी और क्रेडिट कार्ड पर भारी कैशबैक के चलते टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और अन्य स्मार्ट अप्लायंसेज की बिक्री पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो चुकी है।
इस बार ग्राहकों की भीड़ का मुख्य आकर्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इलेक्ट्रानिक सामान हैं, जो न केवल ऊर्जा की बचत करते हैं बल्कि उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझकर उनके अनुरूप काम करते हैं।
वाराणसी के मालदहिया, लहुराबीर, भेलूपुर, नदेसर और सिगरा जैसे बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। प्रमुख ब्रांड्स कंपनियोें ने अपने नवीनतम एआई-पावर्ड उपकरणों से बाजार में तहलका मचा दिया है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार 30-40 प्रतिशत अधिक कारोबार होगा और ग्राहकों की हर वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बजट के हिसाब से सामान उपलब्ध हैं।
तकनीक के इस युग में दीपावली की खरीदारी में एआई आधारित इलेक्ट्रानिक्स ने नया रंग जोड़ा है। स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों ने घरेलू जीवन को और सुविधाजनक बना दिया है। ब्रांडेड कंपनियों का बेस्पोक एआई 4-डोर फ्रिज इस बार खासा चर्चा में है। इसमें 32 इंच की टचस्क्रीन और एआई विजन कैमरा है, जो खाद्य पदार्थों की ताजगी और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करता है।
यह रेसिपी सुझाव भी देता है, जिससे ग्राहकों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसकी कीमत 2.5 लाख से शुरू है, लेकिन मिड-रेंज माडल्स भी उपलब्ध हैं। ब्रांड्स कंपनियों ने भी अपने स्मार्ट टीवी और अन्य अप्लायंसेज में एआई इंटीग्रेशन के साथ बाजार में धमाल मचाया है। वहीं 4-के स्मार्ट टीवी पर भी ग्राहकों को भारी छूट दिया जा रहा है।
इसमें एआई फीचर्स जैसे वायस कंट्रोल, आटोमैटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और एनर्जी सेविंग मोड ने इन उपकरणों को पहली पसंद बनाया है। वाशिंग मशीनों में एआई फीचर्स जैसे आटोमैटिक लोड सेंसिंग और स्मार्ट वाश साइकिल ने इन्हें ग्राहकों की पहली पसंद बनाया है। सेमी-आटोमैटिक माडल्स की कीमत 12,000 से शुरू होकर फ्रंट-लोड प्रीमियम माडल्स 1.5 लाख रुपये तक उपलब्ध हैं।
28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी होने से इलेक्ट्रानिक सामान की बढ़ी खरीदारी
सितंबर 2025 में लागू जीएसटी सुधारों ने इलेक्ट्रानिक सामान को और सस्ता कर दिया। बर्तन धोने की मशीन (डिशवाशर) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे 3,500-4,500 तक की बचत हो रही है। फ्रिज, वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनर पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जिससे मिड-रेंज माडल्स की कीमतें 8-10 प्रतिशत कम हुई हैं। 32 इंच से बड़े टीवी पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत है, जिसने प्रीमियम माडल्स को किफायती बनाया है।
वाराणसी में इलेक्ट्रिक सामान हर वर्ग के लिए आसान
|इलेक्ट्रानिक सामान
|दाम
|टीबी
|9000-1.90 लाख रुपये
|फ्रिज
|12000-1.50 लाख रुपये
|चिमनी
|1200-2500 रुपये
|वाटर प्यूरी फायर
|12000-23000
वाशिंग मशीन अधिक बिक्री के लिए ग्राहकों के अनुसार बना सेमी, टाल लो और फ्रंट की डिजाइन
वाशिंग मशीन में सेमी 12 हजार से 18 हजार रुपये, टाल लो 18 हजार से 25 हजार और फ्रंट 26 हजार से एक लाख 50 रुपये तक के मिल रहे हैं।खास बात यह है कि एआइ आधारित आइटम होने से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं इलेक्ट्रानिक किसी भी सामान लेने पर फाइनेंस कराने पर दो एमआई कस्टमर के रिफंड किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि 36 महीने की एक साथ एमआई बनवा सकते हैं।
इस दिवाली इलेक्ट्रनिक सामान बेचने वाली की कहानी, उन्हीं की जुबानी
- दिवाली आफर और जीएसटी की कटौती से 15 से 20 प्रतिशत कमाई अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत हो गया है।इस दिवाली क्रेडिट कार्ड पर 26 प्रतिशत कैश बैक दिया जा रहा है। एलजी वाटर प्यूरी फायर पर प्रिसडीमेंट फिल्टर निश्शुल्क दिया जा रहा है। साथ ही 10 हजार से अधिक की खरीद पर लकी ड्रा निकाला जा रहा है। इसमें कपड़ा प्रेस करने की मशीन (स्त्री) मिक्सर मशीन, कैटल, ट्राली बैग, टीबी आदि डेढ़ लाख तक के सामान निश्शुल्क दिए जा रहे हैं।- हरिहर उपाध्याय, काशिका, नदेसर।
- टीबी, फ्रीज, वाशिंग मशीन जो हाई माडल के है उसके डिमांड इस बार अधिक है। कारण है कि यह सब एआइ आधारित हो गया है। यही कारण है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार 20 प्रतिशत अधिक कमाई होने वाली है। -ध्रुव वर्मन, पंचवटी, भेलूपुर।
- पिछले साल की अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत व्यापार अधिक होगा। जीएसटी और कई तरह के आफर ग्राहकों को दिए जा रहे है जिससे लोग खूब पसंद कर रहे है। खास बात यह है कि लोगों के पसंद के हिसाब से सभी सामग्री उपलब्ध है। -विनोद सेठ, टाप इन टाउन, रामकटोरा।
