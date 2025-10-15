जागरण संवाददाता, वाराणसी। धनतेरस का द‍िन भारतीय परंपरा में न‍िवेश ही नहीं बर्तन और वाहन भी खरीदने की परंपरा है। लेक‍िन इस बार धनतेरस का द‍िन शन‍िवार पड़ने से कारोबार‍ियों के माथे पर च‍िंता की लकीरें हैं। वाहन और लोहे, स्‍टील के बर्तन में लौह तत्‍व होने की वजह से खरीदार भी ज्‍योत‍िषीय मान की ओर नि‍हार रहे हैं।

ज्‍योत‍िषाचार्य भी लोहे की खरीद को लेकर परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। शनिवार को लोहे या स्टील का खरीदना न करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का धातु माना जाता है। इस दिन लोहा खरीदने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, जिससे घर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कलह और रिश्तों में तनाव। इसके विपरीत, शनिवार को लोहे का दान करना शुभ माना जाता है।

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, लोहे का संबंध शनिदेव से है। इसलिए, शनिवार को लोहा खरीदने से शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में कलह, रिश्तों में कड़वाहट और अन्य समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में, यह आवश्यक है कि लोग इस दिन लोहा खरीदने से बचें।

हालांकि, यदि किसी को लोहे या लोहे से बनी वस्तु खरीदना अत्यंत आवश्यक हो, तो उसे खरीदकर अगले दिन घर लाना चाहिए। इस प्रकार, शनिदेव की नाराजगी से बचा जा सकता है। इसके अलावा, शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। यह न केवल शनिदेव की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश फैलाता है।

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसे शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए। यह दान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और शांति लाने में सहायक होता है।

शनिवार को लोहे का दान करना एक सकारात्मक उपाय है, जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में सहायक हो सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति इस दिन लोहा खरीदता है, तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

शनिवार को लोहे का खरीददारी करने से बचें और यदि आवश्यक हो, तो उसे अगले दिन खरीदें। इस तरह, वे शनिदेव की कृपा को बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन में सुख-शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह कहना उचित होगा कि ज्योतिष शास्त्र में दी गई सलाहों का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है।