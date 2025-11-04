देव दीपावली पर काशी गंगा घाट क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित, पुलिस की एंटी ड्रोन टीम करेगी निगरानी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली के मद्देनजर गंगा घाट क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया गया है। यह निर्देश पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल व सत्येन्द्र कुमार ने संयुक्त बैठक में दिया। वीआईपी समेत बड़ी संख्या में आने वालों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में वीआईपी आगमन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, नौका संचालन, यातायात एवं कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी तैयारियों की चर्चा की गई।

पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया कि गंगा घाट पर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने नहीं उड़ाए जा सकते हैं। इसकी निगरानी पुलिस की ड्रोन टीम करेगी। कोई ड्रोन उड़ता नजर आया तो एंटी ड्रोन टीम उसे अपने कब्जे में ले लेगी।

अधिकारियों ने देव दीपावली के दौरान निर्बाध व्यवस्था हेतु बिजली, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पर्यटन व सूचना विभाग से समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। घाटों पर बैरिकेडिंग, स्पष्ट प्रवेश-निकास मार्ग एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया।

नौका संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन, फ्लोटिंग डिवाइडर्स से आवागमन, एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की तैनाती, डीएफएमडी व्यवस्था, वाच टावर, पीए सिस्टम और क्यूआरटी की सक्रियता सुनिश्चित की गई। सीमावर्ती जनपदों से यातायात समन्वय, ई-रिक्शा नियंत्रण व अतिक्रमण विरोधी अभियान तथा अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता जांचते हुए सभी दलों को अलर्ट मोड में रखा गया है।

बिना अनुमति उड़ रहे चार ड्रोन को पुलिस ने पकड़ा गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट शीतला घाट पर बिना अनुमति उड़ रहे चार ड्रोन को पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। ड्रोन को बिहार के पटना निवासी आशुतोष कुमार, बक्सर के शौर्या कुमार, महाराष्ट्र के अंकित संजय अग्रवाल, पश्चिम बंगाल के वोडाई सिंगुर का सुवोदीप उड़ा रहे थे।