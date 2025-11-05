Dev Deepawali 2025 Live Update : गंगा तट पर प्रकाश का अवतरण, दीपों से जगमग हुए गंगा घाट
वाराणसी में बुधवार की शाम देव दीपावली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और गंगा तट पर देव दीपावली का आयोजन शुरू हुआ तो आयोजन के भावों को गति मिली और प्रकाशपर्व का यह आयोजन चरम पर जा पहुंचा।
त्रिपुरासुर के वध के बाद काशी में भगवान शिव को समर्पित देवों की दीपावली काशी में मानो तीनों लोगों के बीच एकरसता ले आई हो। सुबह से घाटों की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के उपायों के बीच तैयारियां शुरू हो गईं। विभिन्न समितियों की ओर से घाटों और आरती स्थल की साज सज्जा का दौर चला तो काशी वासियों के घाट श्रृंगार का उल्लास भी छलक पड़ा। दोपहर से ही रंगोली बना रही छात्राओं और युवतियों के प्रयास रंगों संग घाट के किनारे एकाकार नजर आने लगे। दोपहर में लोगों का आगमन शुरू हुआ तो शाम ढलने तक अनवरत जारी रहा। कबीर की काशी और काशी के असि घाट पर दोपहर में ही लोग जुटने लगे तो संत कबीर के उद्गार से अभिभूत काशी का आंचल दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट... के भावों से मानो इतराने लगा...
गंगा का तट विभिन्न झलकियों से दिखा समृद्ध
सभी प्रमुख घाटों पर विभिन्न पेंटिंंग से आयोजन को समृद्ध किया गया है। पेंट, अबीर-गुलाल के साथ ही विभिन्न प्रकार के फूलों से भी आकृतियों को उकेरा गया है। पर्यटकों के लिए यह अवसर इन छवियों को अपलक निहारने का भी है।
गंगा घाटों पर रोशनी ने पर्यटकों को रिझाया
#Varanasi में देव दीपावली पर गंगा तट रोशनी से मानो नहाया नजर आया। रंग बिरंगी झालरों के साथ घाटों पर दीप टिमटिमाते नजर आए तो आस्था भी गंग धार से एकाकार नजर आई। pic.twitter.com/KV65yO4Gi6— Abhishek sharma (@officeofabhi) November 5, 2025
गंगा तट पर राष्ट्रभक्ति की जगी अलख
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर नई दिल्ली के अमर जवान की प्रतिकृति का निर्माण किया गया है। वहीं गंगा किनारे आस्था के साथ ही राष्ट्रभक्ति का संदेश भी उकेरा गया है।
गंगा में नौकाओं से ट्रैफिक जाम का दौर शुरू
#Varanasi में #देवदीपावली पर गंगा में नौकाओं और बजडों पर भीड़ शुरू। pic.twitter.com/gWKqzLX3Ec— Abhishek sharma (@officeofabhi) November 5, 2025
दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान की प्रतिकृति
#Varanasi में देव दीपावली पर दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान की प्रतिकृति। #देवदीपावली2025 #DevDeepawali2025 pic.twitter.com/7sF2KLCeY6— Abhishek sharma (@officeofabhi) November 5, 2025
गंगा में विभिन्न घाटों का आपसी संपर्क बाढ़ की वजह से टूटा
वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन में शामिल होने के लिए मान मंदिर से त्रिपुरा भैरवी घाट संपर्क मार्ग की सीढ़ियों पर पानी आने के कारण पर्यटक घुटने भर पानी में से आ जा रहे हैं।#Varanasi #DevDeepawali #देवदीपावली2025 #kashi pic.twitter.com/jogoNZ3CnP— Abhishek sharma (@officeofabhi) November 5, 2025
तैयारियां पूरी, थोड़ी ही देर में देव दीपावली का काशी में छलकेगा उल्लास
#WATCH | Uttar Pradesh: Dev Deepawali celebrations to begin shortly at the Ganga Ghats in Varanasi.— ANI (@ANI) November 5, 2025
Ganga Mahotsav is being held in the city from November 1 to 4, with a grand Dev Deepawali on the banks of the Ganga tonight. pic.twitter.com/o8J5cLuAuV