    Dev Deepawali 2025 Live Update : गंगा तट पर प्रकाश का अवतरण, दीपों से जगमग हुए गंगा घाट

    वाराणसी में बुधवार की शाम देव दीपावली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और गंगा तट पर देव दीपावली का आयोजन शुरू हुआ तो आयोजन के भावों को गत‍ि म‍िली और प्रकाशपर्व का यह आयोजन चरम पर जा पहुंचा। 

    By Abhishek sharmaWed, 05 Nov 2025 05:37 PM (IST)
    वाराणसी में गंगा तट पर देव दीपावली के आयोजन के दौरान व‍िभ‍िन्‍न रंगों की झालरों ने पर्यटकों का मन मोह ल‍िया।

    त्र‍िपुरासुर के वध के बाद काशी में भगवान श‍िव को समर्प‍ित देवों की दीपावली काशी में मानो तीनों लोगों के बीच एकरसता ले आई हो। सुबह से घाटों की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के उपायों के बीच तैयार‍ियां शुरू हो गईं। व‍िभ‍िन्‍न सम‍ित‍ियों की ओर से घाटों और आरती स्‍थल की साज सज्‍जा का दौर चला तो काशी वास‍ियों के घाट श्रृंगार का उल्‍लास भी छलक पड़ा। दोपहर से ही रंगोली बना रही छात्राओं और युवत‍ियों के प्रयास रंगों संग घाट के किनारे एकाकार नजर आने लगे। दोपहर में लोगों का आगमन शुरू हुआ तो शाम ढलने तक अनवरत जारी रहा। कबीर की काशी और काशी के अस‍ि घाट पर दोपहर में ही लोग जुटने लगे तो संत कबीर के उद्गार से अभ‍िभूत काशी का आंचल दीपक दीया तेल भर‍ि, बाती दई अघट्ट... के भावों से मानो इतराने लगा...

    5 Nov 20256:20:15 PM

    गंगा का तट व‍िभ‍िन्‍न झलक‍ियों से द‍िखा समृद्ध

    blog images

    सभी प्रमुख घाटों पर व‍िभ‍िन्‍न पेंट‍िंंग से आयोजन को समृद्ध क‍िया गया है। पेंट, अबीर-गुलाल के साथ ही व‍ि‍भ‍िन्‍न प्रकार के फूलों से भी आकृति‍यों को उकेरा गया है। पर्यटकों के ल‍िए यह अवसर इन छव‍ियों को अपलक न‍िहारने का भी है।    

    5 Nov 20256:06:52 PM

    गंगा घाटों पर रोशनी ने पर्यटकों को र‍िझाया

    5 Nov 20255:59:36 PM

    गंगा तट पर राष्‍ट्रभक्‍त‍ि की जगी अलख

    blog images

    वाराणसी में दशाश्‍वमेध घाट पर नई द‍िल्‍ली के अमर जवान की प्रत‍िकृति‍ का न‍ि‍र्माण क‍िया गया है। वहीं गंगा क‍िनारे आस्‍था के साथ ही राष्‍ट्रभक्‍त‍ि का संदेश भी उकेरा गया है। 

    5 Nov 20255:55:29 PM

    गंगा में नौकाओं से ट्रैफ‍िक जाम का दौर शुरू

    5 Nov 20255:50:22 PM

    दशाश्‍वमेध घाट पर अमर जवान की प्रत‍िकृत‍ि

    5 Nov 20255:40:57 PM

    गंगा में व‍िभ‍िन्‍न घाटों का आपसी संपर्क बाढ़ की वजह से टूटा

    5 Nov 20255:37:18 PM

    तैयार‍ियां पूरी, थोड़ी ही देर में देव दीपावली का काशी में छलकेगा उल्‍लास