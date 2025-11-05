Dev Deepawali 2025 Live Update : गंगा तट पर प्रकाश का अवतरण, दीपों से जगमग हुए गंगा घाट

त्र‍िपुरासुर के वध के बाद काशी में भगवान श‍िव को समर्प‍ित देवों की दीपावली काशी में मानो तीनों लोगों के बीच एकरसता ले आई हो। सुबह से घाटों की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के उपायों के बीच तैयार‍ियां शुरू हो गईं। व‍िभ‍िन्‍न सम‍ित‍ियों की ओर से घाटों और आरती स्‍थल की साज सज्‍जा का दौर चला तो काशी वास‍ियों के घाट श्रृंगार का उल्‍लास भी छलक पड़ा। दोपहर से ही रंगोली बना रही छात्राओं और युवत‍ियों के प्रयास रंगों संग घाट के किनारे एकाकार नजर आने लगे। दोपहर में लोगों का आगमन शुरू हुआ तो शाम ढलने तक अनवरत जारी रहा। कबीर की काशी और काशी के अस‍ि घाट पर दोपहर में ही लोग जुटने लगे तो संत कबीर के उद्गार से अभ‍िभूत काशी का आंचल दीपक दीया तेल भर‍ि, बाती दई अघट्ट... के भावों से मानो इतराने लगा...