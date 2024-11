Dev Deepawali 2024 Live Updates: काशी में देव दीपावली का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति ने किया नमोघाट का लोकार्पण

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के नमो घाट पर मिट्टी के दीपक जलाए।

#WATCH | Vice President Jagdeep Dhankhar, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Governor Anandiben Patel and Union Minister Hardeep Singh Puri lit earthen lamps at Varanasi's Namo Ghat on the occasion of Dev Deepawali