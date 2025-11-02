पीएम मोदी का वाराणसी दौरा: वंदे भारत ट्रेन की रवानगी की तिथि में बदलाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी कार्यक्रम के बाद 7 नवंबर को वाराणसी आएंगे। वह रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य ट्रेनों को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी उपस्थित रहेंगे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार विधानसभा चुनावी दौरे के बीच सात नवंबर की शाम को भभुआ (बिहार) में चुनावी कार्यक्रम के बाद काशी आएंगे। वह रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी- खजुराहो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे।
इसके साथ ही तीन ट्रेनों को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री दो दिवसीय दौरे पर सात नवंबर को सायंकाल बाबतपुर स्थित लालबहादुर शास्त्री हवाईअड्डे आयेंगे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इसी दिन वरिष्ठ भाजपाजनों व प्रमुख लोगों के साथ बैठक करेंगे। आठ नवंबर को प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन (मंडुवाडीह) पर ट्रेनों को रवाना करने के लिए बाबतपुर से बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे।
वाराणसी और खजुराहो के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लखनऊ- सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर- दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी उद्घाटन में शामिल है। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार सहित उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
