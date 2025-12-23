वाराणसी में मंगलवार को लगातार आठवें दिन भी घने कोहरे के कारण आठ उड़ानें निरस्त, कई विलंबित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लगातार आठवें दिन मंगलवार को भी घने कोहरे के कारण आठ उड़ानेे निरस्त हुईंं। वहीं अन्य उड़ानें दो से चार घंटे तक विलंबित रहीं। मंगलवार को सुबह कोहरे का आलम यह था कि दस बजे तक दृश्यता 100 मीटर तक ही थी।

घने कोहरे की वजह से दोपहर 12:30 बजे तक कोई विमान लैंड नहीं हो सका था। कुछ विमानन कंपनियाँ अपने विमान के समय में पहले ही परिवर्तन कर यात्रियों को मेल मैसेज भेज कर सूचित कर चुकी हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर यात्री अपनी विमान के वास्तविक समय पर ही पहुँच कर टर्मिनल बिल्डिंग में इंतजार कर रहे हैं।

एक साथ कई विमान के यात्रियों के एयरपोर्ट पर मौजूद होने के कारण काफ़ी भीड़ एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट प्रशासन भीड़ को व्यवस्थित करने और उनके बैठने की व्यवस्था करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण कुछ यात्री खड़े होकर अपने विमान का इंतजार कर रहे हैं।

निरस्त हुए विमान

6 ई 714/499-बैंगलुरु-वाराणसी-बैंगलुरु

6 ई 401/6044-चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई -

6 ई 6719/432-हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद

6 ई 6447/6570-मुंबई-वाराणसी-मुंबई विलंबित उड़ानें

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2495/2496 पाँच घंटे विलंबित

अकासा एयर की फ्लाइट क्यू पी 1421/1495 बैंगलुरु वाराणसी मुंबई चार घंटे विलंबित

इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 5123/6544 चार घंटे विलंबित

स्पाइस जेट की फ्लाइट एसजी 660/658 हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद तीन घंटे विलंबित

इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 822/507 कोलकाता वाराणसी कोलकाता तीन घंटे विलंबित

इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 307/626 हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद तीन घंटे विलंबित

इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 438/439 बैंगलुरु वाराणसी बैंगलुरु तीन घंटे विलंबित

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 1741/1870 ढाई घंटे विलंबित