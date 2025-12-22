जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन का दौर व्‍यापक स्‍तर पर जारी है। सीजन में आठ ड‍िग्री के पास तापमान अब जा पहुंचा है। सोमवार की सुबह तापमान में कमी के साथ ही कोहरे की भी चादर पसर गई है। दोपहर तक आसमान साफ नहीं हो सका था। कोहरे और गलन के मेल से पूर्वांचल भर में सुबह से ही हाइवे पर सघन कोहरे की वजह से लोगों का आवागमन सुस्‍त रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते रहे तो रेल और व‍ि‍मानों की लेट लतीफी भी सामने आई।

सोमवार की सुबह गलन और कोहरे की वजह से जन जीवन व्‍यापक स्‍तर पर प्रभाव‍ित हुआ। इस दौरान एक व‍िमान रद और दो व‍िमान व‍िलंबि‍त रहे। जबक‍ि विलंबित ट्रेनों में 14213/14 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस निरस्त, 15159 सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त, 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे, 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 2.45 घंटे, 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 6.36 घंटे, 12582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 घंटे, 18523 विशाखापत्तनम - बनारस एक्सप्रेस 4.15 घंटे, 12370 कुंभ एक्सप्रेस 3.30 घंटे व‍िलंब‍ित रहने से यात्रि‍यों को भी फजीहत का सामना करना पड़ा।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 18.1°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 5.6 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 8.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.7 ड‍िग्री कम रहा। इस दौरान आर्द्रता न्‍यूनतम 81% और अध‍िकतम 95% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्‍ताह सुबह सघन कोहरे का दौर जारी रहेगा और गलन की वजह से जनजीवन भी प्रभाव‍ित होगा।