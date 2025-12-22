वाराणसी सहित पूर्वांचल में कोहरा अपार, गलन ने दी चुनौती, पारा आठ डिग्री के पास जा पहुंचा
वाराणसी और पूर्वांचल में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गलन और बढ़ गई है। कोहर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में गलन का दौर व्यापक स्तर पर जारी है। सीजन में आठ डिग्री के पास तापमान अब जा पहुंचा है। सोमवार की सुबह तापमान में कमी के साथ ही कोहरे की भी चादर पसर गई है। दोपहर तक आसमान साफ नहीं हो सका था। कोहरे और गलन के मेल से पूर्वांचल भर में सुबह से ही हाइवे पर सघन कोहरे की वजह से लोगों का आवागमन सुस्त रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते रहे तो रेल और विमानों की लेट लतीफी भी सामने आई।
सोमवार की सुबह गलन और कोहरे की वजह से जन जीवन व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ। इस दौरान एक विमान रद और दो विमान विलंबित रहे। जबकि विलंबित ट्रेनों में 14213/14 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस निरस्त, 15159 सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त, 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे, 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 2.45 घंटे, 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 6.36 घंटे, 12582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 घंटे, 18523 विशाखापत्तनम - बनारस एक्सप्रेस 4.15 घंटे, 12370 कुंभ एक्सप्रेस 3.30 घंटे विलंबित रहने से यात्रियों को भी फजीहत का सामना करना पड़ा।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 18.1°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 8.5°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। इस दौरान आर्द्रता न्यूनतम 81% और अधिकतम 95% दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्ताह सुबह सघन कोहरे का दौर जारी रहेगा और गलन की वजह से जनजीवन भी प्रभावित होगा।
पछुआ हवाओं का जोर रहने से पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं की जद में समूचा पूर्वांचल बना रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने गलन और कोहरे का संकेत दिया है। जबकि पहाड़ों पर रह रहकर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहा तो मैदानी इलाके भी गलन की चपेट में बने रहेंगे और तापमान में भी व्यापक कमी का संकेत है। गलन और बढ़ी तो पाला पड़ने की संभावना भी है। जबकि मौसम विभाग ने सप्ताह भर तक किसी प्रकार के मौसमी राहत की संभावना से इन्कार किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।