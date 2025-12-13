Language
    पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रदेश में शराब बंदी की उठी मांग, मह‍िलाओं ने क‍िया प्रदर्शन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शराब बंदी की मांग उठी है। महिलाओं ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से शराब पर रोक लगाने की अपी ...और पढ़ें

    शनिवार को बेनीपुररिंग रोड पंचक्रोशी मार्ग पर क्षेत्र के दर्जनों गाँवों की महिलाएं सड़कों पर उतरीं।

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद/जंसा) वाराणसी। शराब पीने के कारण महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। लोक समिति महिला समूह के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर शनिवार को बेनीपुररिंग रोड पंचक्रोशी मार्ग पर क्षेत्र के दर्जनों गाँवों की महिलाएं सड़कों पर उतरीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नागेपुर, बेनीपुर, हरपुर, हरसोस, बीरभानपुर, मेहदीगंज, परमानंदपुर, जंसा आदि गांवों से आई सैकड़ों महिलाओं ने जहरीली शराब बिक्री के खिलाफ हरपुर से हरसोस तक जोरदार रैली निकाली।

    तख्तियों और बैनरों के साथ महिलाएं हरसोस बाजार में शराब ठेके के सामने खड़ी होकर "शराब पीना बंद करो", "शराब बेचना बंद करो", "शराब भगाओ, प्रदेश बचाओ" जैसे जमकर शराब विरोधी नारे लगाए। इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग की।

    इस अवसर पर सभा में महिलाओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में शराब माफिया सक्रिय हैं और अवैध रूप से जहरीली शराब लोगों को पिलाकर उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज समाज के ज्यादातर लोग शराब में डूब चुके हैं और इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट आदि का सबसे बड़ा जिम्मेदार शराब है।

    इसलिए जनता के हित में इसे बंद किया जाना चाहिए। निर्भया दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर को शराब और घरेलू महिला हिंसा के खिलाफ आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के दर्जनों गाँवों से तहसील राजातालाब तक पदयात्रा और साइकिल रैली निकाली जाएगी और तहसील राजातालाब पर प्रदर्शन किया जाएगा।

    लोक समिति के संयोजक नन्दलाल मास्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर महिलाओं के नेतृत्व में गाँव-गाँव में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाती। उत्तर प्रदेश में शराब बंदी की मांग को लेकर महिलाओं का यह आंदोलन एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

    रैली में मुख्य रूप से अनीता, आशा, सोनी, मनीषा, कन्हैयालाल, मधुबाला, चन्द्रकला, प्रेमा, मैनबम, सीमा, सुनील मास्टर, सुमन, मंजू, मुन्नू, रंजना, सुशीला, सीता, संतोष, राहुल, मंगल, शनि, सुजीत, उर्मिला, निर्मला, मधु, रामबचन, सुरेन्द्र, अजीत, सुजीत, अजय पाल, गणेश, प्रकाश आदि लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन आशा राय ने किया, जबकि अध्यक्षता अनीता ने की और नेतृत्व सोनी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मनीषा ने किया।