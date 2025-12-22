वाराणसी में भीषण कोहरे के कारण दिल्ली की उड़ानें निरस्त, अन्य उड़ानें विलंबित

जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। घने कोहरे के चलते वाराणसी में सोमवार को नई दिल्ली से आने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुईं। यह स्थिति पांचवे दिन भी जारी रही, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को निरस्त कर दिया गया। कोहरे की तीव्रता इस कदर थी कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका।

दोपहर 12:20 बजे अकासा एयर की फ्लाइट बैंगलुरु से लैंड हुई, जिसके बाद अन्य विमानों की लैंडिंग संभव हो सकी। काठमांडू से आने वाली बुद्धा एयर की उड़ान अपने निर्धारित समय सुबह आठ बजे से छह घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे लैंड हुई। इसी प्रकार, दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान भी चार घंटे विलंबित रही। इसके अलावा, अन्य उड़ानें भी दो से तीन घंटे तक विलंबित रहीं।

इस स्थिति के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर और बाहर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपनी उड़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, और कई यात्रियों को तो घंटों इंतजार करना पड़ा।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को सूचित किया कि कोहरे की स्थिति में सुधार होने पर ही उड़ानों का संचालन सामान्य होगा। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त करें।

घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में विलंब और निरस्तीकरण की समस्या ने यात्रियों के लिए एक कठिनाई भरा दिन बना दिया। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।