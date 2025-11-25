Language
    वाराणसी के डीडीयू अस्पताल में वार्ड ब्‍वाय ने क‍िया दुष्‍कर्म, दीपावली के बाद से चल रहा अब्‍सेंट

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    वाराणसी के डीडीयू अस्पताल में एक महिला ने वार्ड ब्वाय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की, जिसने आरोप की पुष्टि की है। पीड़िता के अनुसार, वार्ड ब्वाय ने इलाज के दौरान उसका शोषण किया। आरोपी वार्ड ब्वाय ने आरोपों को नकारा है और महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। 

    जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और आरोपी वार्ड ब्वाय दीपावली से गायब है।

    जागरण संवाददाता वाराणसी। डीडीयू अस्पताल में पिछले दिनों एक 40 वर्षीय महिला ने डीडीयू के वार्डब्‍वाय पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। जिसकी शिकायत मिलने पर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस राम ने तीन सदस्यी टीम गठित कर दी।

    इस पूरी टीम में डॉक्टर प्रेम प्रकाश, डाक्टर आरती दिव्या और मैट्रन शोभा रानी शामिल रहीं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि की है। अब प्रकरण सामने आने के बाद से ही अस्‍पताल में वार्ड ब्‍वाय की करतूतों को लेकर प्रकरण चर्चा में बना हुआ है। 

    बताते चलें क‍ि आरोप लगाने वाली महिला ने बताया था दो महीने पहले इलाज कराने के लिए डीडीयू अस्पताल आई थी। इसी दौरान वार्ड ब्‍वाय सुनील तिवारी के संपर्क में आ गई और सुनील तिवारी ने उसका शोषण किया। इसकी जानकारी होने पर महिला की पिटाई उसके पति द्वारा अक्सर की जाने लगी।

    इस बाबत बताया कि‍ इस दौरान महिला ने फिनायल भी पी लिया और डीडीयू के ट्रामा सेंटर आई। यहां से उसे बीएचयू रेफर कर दिया गया। हालांकि वहां से छुट्टी होने के बाद महिला और वार्ड ब्‍वाय के बीच बात विवाद और लेन-देन के साथ ही समझौता की बात चलती रही।

    आरोपित डीडीयू अस्पताल के वार्डब्‍वाय सुनील तिवारी ने बताया कि महिला की मैं मदद क‍िया। इस दौरान पति-पत्नी के झगड़े में मुझे टारगेट किया जा रहा है। मुझसे लंबी रकम की मांग की जा रही है। जिसको मैं देने में असमर्थ हूं। जिसके लिए शिकायत की धमकी दी जाती रही है।

    इस संबंध में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस राम ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच कराई गई। इस बाबत जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। हालांकि वार्डब्‍वाय दीपावली के बाद से बिना सूचना दिए अब्सेंट चल रहा है। इस मामले में अभी तक कोई भी व‍िभागीय कार्रवाई न होने से प्रकरण चर्चा में है। 