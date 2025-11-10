दालमंडी पर एक ओर सपाइयों का जोश तो दूसरी ओर सतर्क पुलिस, रणनीति पर पानी फेरने की तैयारी
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था। वहीं, पुलिस भी सतर्क रही और संभावित रणनीतियों को विफल करने के लिए तैयार थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और अतिरिक्त बल तैनात किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के आवास पर दालमंडी में तोड़ फोड़ को रोकने की एक ओर रणनीति बनाई जा रही है तो दूसरी ओर सांसद चंदौली के भोजूबीर टैगोर टाउन स्थित आवास पर सपा नेताओं सहित पुलिस बल का जमावड़ा शुरू हो गया है।
चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों से मिलने के लिए 11.30 बजे जाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए सपा सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। बीती शाम मकान की रजिस्ट्री होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी, जो सोमवार की सुबह एक बार फिर शुरू हुई।
पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, तो दूसरी ओर मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी सुरक्षा कारणों से कर दी गई है। रविवार से सोमवार तक 13 दुकानों को पूरी तरह से खाली करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दालमंडी चौड़ीकरण में ध्वस्तीकरण को लेकर मकान तोड़ने का कार्य सोमवार को दोबारा शुरू हुआ है। सुरक्षा के बाबत दुकानें बंदकर लाइन काट दिया गया है। आम जनता को भी बाजार से वापस भेजा जा रहा है। वहां सपा नेताओं को पहुंचने से रोकने के लिए चंदौली से सपा सांसद के आवास पर एसीपी कैंट सहित इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्रा मौके पर दलबल के साथ तैनात हैं ताकि सभी को रवाना होने के पूर्व ही रोका जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।