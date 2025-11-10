जागरण संवाददाता, वाराणसी। सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के आवास पर दालमंडी में तोड़ फोड़ को रोकने की एक ओर रणनीति बनाई जा रही है तो दूसरी ओर सांसद चंदौली के भोजूबीर टैगोर टाउन स्थित आवास पर सपा नेताओं सहित पुलिस बल का जमावड़ा शुरू हो गया है।

चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों से मिलने के लिए 11.30 बजे जाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए सपा सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। बीती शाम मकान की रजिस्ट्री होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी, जो सोमवार की सुबह एक बार फिर शुरू हुई।

पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, तो दूसरी ओर मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी सुरक्षा कारणों से कर दी गई है। र‍व‍िवार से सोमवार तक 13 दुकानों को पूरी तरह से खाली करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।