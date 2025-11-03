दालमंडी में बिजली विभाग ने भी जारी की नोटिस, वसूली के लिए दिखाई सक्रियता
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी की है। विभाग ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सड़क चौड़ीकरण अभियान के बीच लंबे समय से दालमंडी में बिजली चोरी और बिजली बकाया को लेकर ढीला रहा बिजली महकमा भी अब दुकानों और मकानों के अस्तित्व के खत्म होने के बाद अपने बकाए को लेकर चिंता में है।
इसी कड़ी में सोमवार को दालमंडी क्षेत्र में बिजली विभाग ने भवन स्वामियों और दुकानदारों के लिए नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उन्हें बकाया धनराशि जमा करने की सूचना दी गई है। यदि निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग उचित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
वहीं दूसरी ओर पीडब्लूडी के अधिकारियों ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे चौक थाना परिसर में स्थित कैम्प कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री कराने में सहयोग करें। यह कदम दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत उठाया गया है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिल सके।
बिजली विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में बिजली कनेक्शन काटने जैसी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस संदर्भ में, विभाग ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे समय पर अपने बकाया का निपटारा करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
इस नोटिस के माध्यम से विभाग ने यह भी बताया है कि चौड़ीकरण परियोजना के तहत भवन स्वामियों को अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री कराने में सहयोग करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया न केवल विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी।दालमंडी क्षेत्र में विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को सहयोग करने की आवश्यकता पर प्रशासन का जोर है।
