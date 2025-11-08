वाराणसी: दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण फिर शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी के चौड़ीकरण के मामले में ध्वस्तीकरण का अभियान कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुनः आरंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में चौक थाने के बैरक को तोड़कर कार्रवाई शुरू की गई है। इस ध्वस्तीकरण के तहत बैरक के साथ-साथ एक अन्य दुकान को भी ध्वस्त किया जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने मुआवजा देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके। ध्वस्तीकरण का यह अभियान दालमंडी के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में यातायात की समस्या को हल किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।