वाराणसी: दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण फिर शुरू
वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान फिर शुरू हो गया है। चौक थाने के बैरक और एक दुकान को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने मुआवजा देने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पुलिस बल तैनात है ताकि कोई परेशानी न हो। इस अभियान से सड़क चौड़ी होगी और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने समय पर काम पूरा करने का वादा किया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी के चौड़ीकरण के मामले में ध्वस्तीकरण का अभियान कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुनः आरंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में चौक थाने के बैरक को तोड़कर कार्रवाई शुरू की गई है। इस ध्वस्तीकरण के तहत बैरक के साथ-साथ एक अन्य दुकान को भी ध्वस्त किया जा रहा है।
स्थानीय प्रशासन ने मुआवजा देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके।
ध्वस्तीकरण का यह अभियान दालमंडी के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में यातायात की समस्या को हल किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस अभियान के तहत सभी संबंधित पक्षों को उचित जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि रजिस्ट्री समय से पूरी होने के साथ ही ध्वस्तीकरण के जरिए सड़क चौड़ीकरण का काम भी तेजी से पूरा हो सकेगा।
