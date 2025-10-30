जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अच्छू मियां कटरा में एक भवन का नाप-जोख किया और उस पर लाल निशान लगा दिया। इसके साथ ही क्षेत्र में मुनादी कराई गई कि जिन भवनों को चिन्हित किया गया है, उनके मालिक चौक थाना परिसर में लगाए गए कैंप में जाकर रजिस्ट्री करवा लें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भवन मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर गुरुवार को चौक थाना स्थित कैंप कार्यालय में तीन भवन स्वामियों ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं, जबकि लगभग दस लोग पूछताछ के बाद चले गए। यह कार्य क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुधारने और नागरिकों की सुविधा के लिए किया जा रहा है।

स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि इससे सड़क की चौड़ाई बढ़ने से यातायात में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। अधिकारियों ने सभी भवन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर रजिस्ट्री करवा लें ताकि कार्य में कोई बाधा न आए।

दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य न केवल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। दालमंडी पूर्व में अनाज से संबंध‍ित थी जो कालांतर में बदलते बदलते इलेक्‍ट्रान‍िक के बड़े बाजार में बदल गई।