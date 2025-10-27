यूपी में चक्रवाती तूफान का खतरा! पूर्वांचल में 29 से 31 अक्टूबर तक गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान

जागरण संवाददाता, वाराणसी/लखनऊ। यूपी में आज मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना गहन अवदाब और प्रबल होकर मंगलवार 28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश तट पार करने के बाद इसके उत्तरोत्तर कमजोर होते जाने की संभावना है। फिर भी इसका शेष बचा हिस्सा दक्षिणी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को आंशिक रूप से प्रभावित कर सकता है।

इससे पूर्वांचल के कुछ जिलों में 29-31 अक्टूबर के दौरान तड़ित झंझावात के साथ वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया इस मौसम तंत्र के प्रभाव से बादलों की आवाजाही शुरू होगी।

इससे आगामी 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में त्वरित उतार-चढ़ाव के साथ 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, इसमें मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में चल रही गतिविधियों के चलते उधर से आ रही नमीयुक्त हवा से इधर दो-तीन दिनों से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई जबकि न्यूनतम तापमान में इतनी ही वृद्धि भी हुई।