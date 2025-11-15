Language
    वाराणसी में पुलिस अधिकारी बन महिला के खाते से 7 लाख उड़ाए, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

    By Ramchandra Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:31 PM (IST)

    वाराणसी के फूलपुर में मंजू पटेल नामक महिला साइबर ठगी का शिकार हुई। एक अपराधी ने पुलिस अधिकारी बनकर उसके बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाकर 7 लाख 72 हजार रुपये ठग लिए। पीड़िता ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र के असवारी (कुआर)गांव की निवासिनी मंजू पटेल को सूरत में रहने वाले पुत्र की गिरफ़्तारी का भय दिखाकर पुलिस अधिकारी बनकर साइबर अपराधी ने 7 लाख 72 हजार रूपए ऐंठने का मामला सामने आने पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    फूलपुर पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता मंजू पटेल पत्नी रमाशंकर पटेल ने आरोप लगाया कि उसके मोबाइल नंबर को हैक करके वाट्सअप करके सूरत में रहने वाले सुशोभित पटेल 28 वर्ष उसका बेटा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि पुलिस वाले बहुत मार रहे जिससे मंजू डर गई और इस बारे में घर पर किसी को नहीं बताई।

    अपने आप को विपिन गुप्ता बताने वाले के दिए हुए एकाउंट नम्बर पर पहली बार 15000 रुपये एकाउंट में भेजी लेकिन उसके बावजूद उसका तथा कथित पुत्र ने कहा कि मम्मी और पैसा भेजो तभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे ।

    मंजू ने ये बात घर में किसी से नहीं बताई और साइबर फ्राड के दिए हुए 6 एकाउंट नम्बरो पर टोटल 7 लाख 72 हजार र भेजी। बाद में पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो पैसा गवाने पर परेशान हो गई।थक हारकर वह फूलपुर थाने पर विपिन कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।

    इस बाबत इंस्पेक्टर फूलपुर प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर विपिन कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दिया गया है।